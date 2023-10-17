地監局嚴厲措辭回應中原臨約加「減辣」條款 中原發聲明：無違法及不牽涉避稅

新一份《施政報告》下周三(25日)出爐，市場憧憬會有樓市減辣措施，中原地產最新為二手買賣雙方提供一份「買賣備忘錄（Subject to Contract）」加入「減辣」條款，若《施政報告》並無公布減辣、撤辣，相關代理將會把臨約銷毁，以及退還該訂金支票予買方，此後雙方各不追究。
事件引起地產代理監管局關注，更以嚴厲措辭回應，認為此行徑並不妥當，容易引起法律爭拗，並會引起物業市場混亂，正研究使用有關備忘錄是否已違反監管局指引，並會採取跟進行動。該局同時提醒物業買賣雙方，在簽署任何協議文件前，必須取得獨立法律意見，並留意備忘錄內有關的安排及協議條款可能涉及瞞稅及/或其他法律責任。
中原：備忘錄只是滿足業主及準買家要求而設
中原地產傍晚就著地監局對買賣備忘錄作出回應，表示公司於預備有關備忘錄前已諮詢法律意見，確認有關做法並無違法；於監管局表示關注此事後，公司亦再徵詢大律師意見，得到回覆此備忘錄並沒有觸犯任何法律，亦不牽涉避稅。
此外，中原重申，此備忘錄只是依循巿場，以滿足業主及準買家的要求而設，亦建議雙方簽署前諮詢各自的獨立法律意見。
施永青：地監局言論對公司構成誹謗
中原集團主席施永青向傳媒表示，地監局的言論對公司聲譽造成影響，據「大狀」所言該局的言論甚至構成誹謗。他指出，現時地監局的言論，屬於「有指控、無理據」，該局應要較為慎重發出類似的書信，如要清楚說明哪方面構成避稅。