熱門搜尋:
培正中學 劉詩昆 以巴衝突 天氣 比利時布魯塞爾槍擊案 玫瑰崗中學 施政報告2023 大閘蟹2023 煥然懿居第三座 綠色債券 陳卓賢 Lolly Talk 網上熱話 流感 居屋2023 鍾培生 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
地產
2023-10-17 20:58:39

地監局嚴厲措辭回應中原臨約加「減辣」條款 中原發聲明：無違法及不牽涉避稅

分享：
地監局嚴厲措辭回應中原臨約加「減辣」條款 中原發聲明：無違法及不牽涉避稅

中原表示，於監管局表示關注此事後，亦再徵詢大律師意見，得到回覆此備忘錄並沒有觸犯任何法律，亦不牽涉避稅。(資料圖片)

新一份《施政報告》下周三(25)出爐，市場憧憬會有樓市減辣措施，中原地產最新為二手買賣雙方提供一份「買賣備忘錄（Subject to Contract）」加入「減辣」條款，若《施政報告》並無公布減辣、撤辣，相關代理將會把臨約銷毁，以及退還該訂金支票予買方，此後雙方各不追究。

事件引起地產代理監管局關注，更以嚴厲措辭回應，認為此行徑並不妥當，容易引起法律爭拗，並會引起物業市場混亂，正研究使用有關備忘錄是否已違反監管局指引，並會採取跟進行動。該局同時提醒物業買賣雙方，在簽署任何協議文件前，必須取得獨立法律意見，並留意備忘錄內有關的安排及協議條款可能涉及瞞稅及/或其他法律責任。

中原：備忘錄只是滿足業主及準買家要求而設

中原地產傍晚就著地監局對買賣備忘錄作出回應，表示公司於預備有關備忘錄前已諮詢法律意見，確認有關做法並無違法；於監管局表示關注此事後，公司亦再徵詢大律師意見，得到回覆此備忘錄並沒有觸犯任何法律，亦不牽涉避稅。

此外，中原重申，此備忘錄只是依循巿場，以滿足業主及準買家的要求而設，亦建議雙方簽署前諮詢各自的獨立法律意見。

Ad Block
地監局嚴厲措辭回應中原臨約加「減辣」條款 中原發聲明：無違法及不牽涉避稅

施永青認為，現時地監局的言論屬於「有指控、無理據」。(資料圖片)

施永青：地監局言論對公司構成誹謗

中原集團主席施永青向傳媒表示，地監局的言論對公司聲譽造成影響，據「大狀」所言該局的言論甚至構成誹謗。他指出，現時地監局的言論，屬於「有指控、無理據」，該局應要較為慎重發出類似的書信，如要清楚說明哪方面構成避稅。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受