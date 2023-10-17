地監局嚴厲措辭回應中原臨約加「減辣」條款 中原發聲明：無違法及不牽涉避稅

中原表示，於監管局表示關注此事後，亦再徵詢大律師意見，得到回覆此備忘錄並沒有觸犯任何法律，亦不牽涉避稅。(資料圖片)

新一份《施政報告》下周三(25日)出爐，市場憧憬會有樓市減辣措施，中原地產最新為二手買賣雙方提供一份「買賣備忘錄（Subject to Contract）」加入「減辣」條款，若《施政報告》並無公布減辣、撤辣，相關代理將會把臨約銷毁，以及退還該訂金支票予買方，此後雙方各不追究。

事件引起地產代理監管局關注，更以嚴厲措辭回應，認為此行徑並不妥當，容易引起法律爭拗，並會引起物業市場混亂，正研究使用有關備忘錄是否已違反監管局指引，並會採取跟進行動。該局同時提醒物業買賣雙方，在簽署任何協議文件前，必須取得獨立法律意見，並留意備忘錄內有關的安排及協議條款可能涉及瞞稅及/或其他法律責任。

中原：備忘錄只是滿足業主及準買家要求而設

中原地產傍晚就著地監局對買賣備忘錄作出回應，表示公司於預備有關備忘錄前已諮詢法律意見，確認有關做法並無違法；於監管局表示關注此事後，公司亦再徵詢大律師意見，得到回覆此備忘錄並沒有觸犯任何法律，亦不牽涉避稅。

此外，中原重申，此備忘錄只是依循巿場，以滿足業主及準買家的要求而設，亦建議雙方簽署前諮詢各自的獨立法律意見。