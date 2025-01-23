地監局：去年開立投訴個案少17% 45名代理被釘牌 罰款670萬

地產代理監管局(下稱：地監局)今日(23日)回顧2024年工作及簡介2025年工作重點，主席蕭澤宇表示，去年共開立162宗投訴個案，按年減少17%，當中涉及一手住宅物業的投訴有27宗，按年多3宗。 在最常見的投訴性質當中，「不妥善地處理臨時買賣合約或臨時租約」一類佔最多，共有52宗，佔整體投訴32%。涉及「發出違規廣告」的投訴共有30宗，數字比2023年的62宗大幅減少一半有多，當中大部分涉及網上廣告，涉27宗，宗數比前一年的45宗減少40%。 制裁行動方面，地監局在2024年對314名持牌人或前持牌人採取紀律處分行動，包括暫時吊銷19個牌照及撤銷45個牌照，另去年合共罰款約670萬元，全部撥歸政府庫房。

去年僅錄一宗日本境外物業投訴 涉及境外物業投訴方面，地監局去年只開立1宗個案，屬於日本物業；較2023年的14 宗大幅減少超過九成，會繼續積極作出消費者教育，以提醒大眾有關購買香港境外樓花的風險。 其他工作方面，地監局於去年共巡查一手樓盤銷售點535次、地產代理商舖1,194次、就有關反洗錢/打擊恐怖分子資金籌集的指引進行1,265次抽查，並抽查網上物業廣告1,474次。在上述所有巡查及推查期間•地監局共發現103宗違規個案，數字與2023年相若，大部分涉及違規廣告。

持牌人數減近 3% 財政收支平衡 未有意加牌費 蕭澤宇稱，去年代理應考人數出現回落情況，共有6,262人次應考資格考試，按年跌7%。同時持牌人數亦錄得跌幅，截至去年12月31日，個人牌照總數為38,482人，比2023年同日減少2.8%；而公司牌照及地產代理商舖數字則分別減少0.6%及4.6%。 該局目前大部分財政收入來自牌費，蕭澤宇指，雖然代理人數持續下跌，但代理人數有上落波幅屬正常情況，未有打算加牌費，強調當局過去多年一直財政收支平衡，不擔心持牌人數減少導致財務出現問題。

新任 CEO 梁松泰： 有需要情況下更新或發出對業界執業指引 前社會福利署署長梁松泰於今年1月1日繼任地監局行政總裁，他說，當局今年會繼續因應法例及其他市場情況在有需要的情況下更新或發出對業界的執業指引，並會密切留意「簡樸房」條例草案的立法進程，與政府及地產代理業界保持緊密溝通，有需要時會適當地優化現行有關地產代理處理分間單位租賃的指引，亦會加強教育業界，以確保地產代理遵從。 梁松泰指，當局同時會就不同議題舉辦公開講座，為新來港人士或者打算來香港讀書的內地學生，講解在本港置業及租樓前要注意的事項，以減少發生相關的租賃騙案。