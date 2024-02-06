城軒擴大折扣兼設新春限時優惠 最高總折扣率增至20% 變相減價一成｜土瓜灣新盤

市區新盤繼續加大優惠折扣力度吸客，由裕泰興發展的土瓜灣馬頭角新盤「城軒」今日(6日)更新價單，將「120天現金優惠付款計劃」照售價減10%折扣上調至減13%，項目同步增設新春限時折扣，買家於本月9日至今年4月6日期間購買項目單位，可獲贈售價6%的折扣優惠，連同其他原有優惠，最高總折扣由原先的11%提高至20%。
以入場單位6樓A室為例，兩房間隔，實用面積為510方呎，價單定價為960.2萬元，原折實售價為854.6萬元，折實呎價約16,756元；按現時最高折扣20%計，折實售價為768.2萬元，變相減價86.4萬元或10.1%，折實呎價約15,061元。
提前付清樓價享2%現金回贈
項目另新增「720天先住後付付款計劃」，提供照售價減10%折扣，買家需於簽署臨時買賣合約時繳付樓價5%訂金，簽約後300日內分階段付清另外樓價5%的訂金，並於簽約後720日內付清餘下樓價90%的訂金。若買家於簽約後360日以內提前付清樓價，可享樓價2%的現金回贈。
不過，項目原為買家代繳從價印花稅上限為樓價7.5%，最新已減少至樓價3.75%。
「城軒」位於馬頭角美善同道6、8及10號，屬單幢式物業，提供48伙，每層設2伙，為兩房及三房套間隔，實用面積分別為510及708方呎。