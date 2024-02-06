城軒擴大折扣兼設新春限時優惠 最高總折扣率增至20% 變相減價一成｜土瓜灣新盤

提前付清樓價享 2% 現金回贈

項目另新增「720天先住後付付款計劃」，提供照售價減10%折扣，買家需於簽署臨時買賣合約時繳付樓價5%訂金，簽約後300日內分階段付清另外樓價5%的訂金，並於簽約後720日內付清餘下樓價90%的訂金。若買家於簽約後360日以內提前付清樓價，可享樓價2%的現金回贈。

不過，項目原為買家代繳從價印花稅上限為樓價7.5%，最新已減少至樓價3.75%。

「城軒」位於馬頭角美善同道6、8及10號，屬單幢式物業，提供48伙，每層設2伙，為兩房及三房套間隔，實用面積分別為510及708方呎。