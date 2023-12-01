城軒示範單位｜510呎兩房交樓標準及連裝修同時睇！間隔方正實用｜多圖

由裕泰興發展的土瓜灣美善同道6至10號項目「城軒」(THE UPTOWN)屬單幢式住宅，樓高33層，住宅樓層佔24層，涉及48伙，單位提供兩種戶型，分別為兩房及三房一套間隔，實用面積分別510及708方呎。
該盤提供2個示範單位，其中26樓A室為連裝修示範單位，實用面積708方呎，兩房間隔。單位客飯廳間隔方正實用，方便住戶擺放家具，連接22方呎露台。客廳角落位置設有一道大門，通往後樓梯作逃生通道。廚房屬長形設計，設有長形工作枱面，提供微波焗爐、雪櫃等基本家電，上下備有廚櫃提供收納空間，連接16方呎工作平台。
走廊貫穿兩間睡房及浴室，主人睡房位於盡頭，雙人床擺近窗邊，床尾位置設有電視，旁邊有梳妝台；另一間睡房設計師利用窗台擺放單人床，設有地台增加儲物空間，旁邊設有層架供住戶擺放收藏品及裝飾品。浴室設有窗戶，保持通風乾爽，採浴缸設計。
⇊城軒示範單位｜26樓A室兩房連裝修示範單位⇊
發展商另提供27樓A室交樓標準示範單位，實用面積510方呎，兩房間隔。
據樓書顯示，項目6樓至12樓、15樓至17樓、19樓至23樓及25樓至32樓為標準樓層，每層設有A、B兩伙，備有兩部升降機。至於33樓同設A、B兩伙，屬天台特色戶，分別附連386及414方呎天台。值得留意，單位未有內置樓梯通往天台，即住戶須通過大廈消防樓梯前往。
「城軒」停車場設於大廈的2樓及3樓，僅提供6個住客車位；而5樓為會所及花園平台，當中住客會所面積1,546方呎。