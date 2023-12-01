熱門搜尋:
LV時裝秀 基辛格 劉馬車 轉數快FPS 明愛醫院 CLOCKENFLAP 年少日記 TVB 社內相親 台灣大選 姜濤 叱咤2023 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 騙案 區議會選舉2023 以巴衝突 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 恒生指數 朗然 鍾培生
Ad Block Ad Block
返回
地產
2023-12-01 08:30:00

城軒示範單位｜510呎兩房交樓標準及連裝修同時睇！間隔方正實用｜多圖

分享：
城軒示範單位｜510呎兩房交樓標準及連裝修同時睇！間隔方正實用｜多圖

城軒示範單位｜510呎兩房交樓標準及連裝修同時睇！間隔方正實用｜多圖

由裕泰興發展的土瓜灣美善同道610號項目「城軒」(THE UPTOWN)屬單幢式住宅，樓高33層，住宅樓層佔24層，涉及48伙，單位提供兩種戶型，分別為兩房及三房一套間隔，實用面積分別510708方呎。

該盤提供2個示範單位，其中26A室為連裝修示範單位，實用面積708方呎，兩房間隔。單位客飯廳間隔方正實用，方便住戶擺放家具，連接22方呎露台。客廳角落位置設有一道大門，通往後樓梯作逃生通道。廚房屬長形設計，設有長形工作枱面，提供微波焗爐、雪櫃等基本家電，上下備有廚櫃提供收納空間，連接16方呎工作平台。

走廊貫穿兩間睡房及浴室，主人睡房位於盡頭，雙人床擺近窗邊，床尾位置設有電視，旁邊有梳妝台；另一間睡房設計師利用窗台擺放單人床，設有地台增加儲物空間，旁邊設有層架供住戶擺放收藏品及裝飾品。浴室設有窗戶，保持通風乾爽，採浴缸設計。

⇊城軒示範單位｜26A室兩房連裝修示範單位⇊

城軒示範單位｜510呎兩房交樓標準及連裝修同時睇！間隔方正實用｜多圖 城軒示範單位｜510呎兩房交樓標準及連裝修同時睇！間隔方正實用｜多圖 城軒示範單位｜510呎兩房交樓標準及連裝修同時睇！間隔方正實用｜多圖 城軒示範單位｜510呎兩房交樓標準及連裝修同時睇！間隔方正實用｜多圖 城軒示範單位｜510呎兩房交樓標準及連裝修同時睇！間隔方正實用｜多圖 城軒示範單位｜510呎兩房交樓標準及連裝修同時睇！間隔方正實用｜多圖 城軒示範單位｜510呎兩房交樓標準及連裝修同時睇！間隔方正實用｜多圖 城軒示範單位｜510呎兩房交樓標準及連裝修同時睇！間隔方正實用｜多圖 城軒示範單位｜510呎兩房交樓標準及連裝修同時睇！間隔方正實用｜多圖 城軒示範單位｜510呎兩房交樓標準及連裝修同時睇！間隔方正實用｜多圖 城軒示範單位｜510呎兩房交樓標準及連裝修同時睇！間隔方正實用｜多圖 城軒示範單位｜510呎兩房交樓標準及連裝修同時睇！間隔方正實用｜多圖 城軒示範單位｜510呎兩房交樓標準及連裝修同時睇！間隔方正實用｜多圖 城軒示範單位｜510呎兩房交樓標準及連裝修同時睇！間隔方正實用｜多圖

發展商另提供27樓A室交樓標準示範單位，實用面積510方呎，兩房間隔。

據樓書顯示，項目6樓至12樓、15樓至17樓、19樓至23樓及25樓至32樓為標準樓層，每層設有A、B兩伙，備有兩部升降機。至於33樓同設A、B兩伙，屬天台特色戶，分別附連386及414方呎天台。值得留意，單位未有內置樓梯通往天台，即住戶須通過大廈消防樓梯前往。

Ad Block

「城軒」停車場設於大廈的2樓及3樓，僅提供6個住客車位；而5樓為會所及花園平台，當中住客會所面積1,546方呎。

即睇土瓜灣城軒最新資訊 (House730)

⇊城軒示範單位｜27樓A室兩房交樓標準示範單位⇊

城軒示範單位｜510呎兩房交樓標準及連裝修同時睇！間隔方正實用｜多圖 城軒示範單位｜510呎兩房交樓標準及連裝修同時睇！間隔方正實用｜多圖 城軒示範單位｜510呎兩房交樓標準及連裝修同時睇！間隔方正實用｜多圖 城軒示範單位｜510呎兩房交樓標準及連裝修同時睇！間隔方正實用｜多圖 城軒示範單位｜510呎兩房交樓標準及連裝修同時睇！間隔方正實用｜多圖 城軒示範單位｜510呎兩房交樓標準及連裝修同時睇！間隔方正實用｜多圖 城軒示範單位｜510呎兩房交樓標準及連裝修同時睇！間隔方正實用｜多圖 城軒示範單位｜510呎兩房交樓標準及連裝修同時睇！間隔方正實用｜多圖 城軒示範單位｜510呎兩房交樓標準及連裝修同時睇！間隔方正實用｜多圖
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受