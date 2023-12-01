城軒示範單位｜510呎兩房交樓標準及連裝修同時睇！間隔方正實用｜多圖

由裕泰興發展的土瓜灣美善同道6至10號項目「城軒」(THE UPTOWN)屬單幢式住宅，樓高33層，住宅樓層佔24層，涉及48伙，單位提供兩種戶型，分別為兩房及三房一套間隔，實用面積分別510及708方呎。

該盤提供2個示範單位，其中26樓A室為連裝修示範單位，實用面積708方呎，兩房間隔。單位客飯廳間隔方正實用，方便住戶擺放家具，連接22方呎露台。客廳角落位置設有一道大門，通往後樓梯作逃生通道。廚房屬長形設計，設有長形工作枱面，提供微波焗爐、雪櫃等基本家電，上下備有廚櫃提供收納空間，連接16方呎工作平台。