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地產
2023-11-28 17:54:45

城軒開價｜首推30伙 折實平均呎價17968元 兩房最平854萬｜土瓜灣新盤

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城軒開價｜首推30伙 折實平均呎價17968元 兩房最平854萬｜土瓜灣新盤

羅秉業(右)稱，「城軒」將按市場反應再部署推售高層標準單位；左為羅秉晉。(鍾式明攝)

一手市場氣氛轉旺，市區單幢盤亦乘勢出擊。由裕泰興發展的土瓜灣馬頭角新盤「城軒」今日(28)公布首張價單，涉及30伙，以「120天現金優惠付款計劃」提供最高合共11%折扣優惠計算，折實售價由854.6萬元起，折實呎價由16,756元起，折實平均呎價17,968元。該盤同步公布銷售安排，全數單位將於本周六(122)以先到先得形式發售。

兩房及三房各涉15

裕泰興董事總經理羅秉業表示，「城軒」首張價單涵蓋15伙兩房及15伙三房，實用面積分別為510708方呎。價單定價由960.2萬元至1,555.2萬元，呎價介乎18,827元至21,966元。扣除最高11%折扣優惠後，單位折實售價由854.6萬至1,384.1萬元，折實呎價介乎16,756元至19,550元。他稱，項目首批單位集中低層及中層，將按市場反應再部署推售高層標準單位。

城軒開價｜首推30伙 折實平均呎價17968元 兩房最平854萬｜土瓜灣新盤

「城軒」位於馬頭角美善同道6、8及10號，屬單幢式物業，提供48伙。(鍾式明攝)

提供3款付款計劃

裕泰興董事總經理羅秉晉稱，首張價單提供3個付款方法，包括「120天現金優惠付款計劃」照售價減10%、「售價二成二按付款計劃」照售價減 5%，以及「九成按揭即供付款計劃」照訂價計算。連同其他優惠，買家最高可享11%折扣。發展商員工若不經地產代理購入，則享3%額外折扣，即總折扣率達14%。另外，設有「減辣印花稅優惠」，發展商會代買方繳付上限7.5%的從價印花稅。他認為，項目價錢具競爭力，目標以換樓客為主。

入場單位為510方呎兩房

首批最低售價單位為6A室，兩房間隔，實用面積510方呎，折實售價854.6萬元，折實呎價約16,756元。發展商今日率先開放兩個交樓標準單位，以及位於5樓的住客會所予傳媒參觀。

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城軒」位於馬頭角美善同道6810號，屬單幢式物業，提供48伙，每層設2伙，為兩房及三房套間隔，實用面積分別為510708方呎。

即睇土瓜灣城軒最新資訊 (House730)

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