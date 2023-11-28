城軒開價｜首推30伙 折實平均呎價17968元 兩房最平854萬｜土瓜灣新盤

一手市場氣氛轉旺，市區單幢盤亦乘勢出擊。由裕泰興發展的土瓜灣馬頭角新盤「城軒」今日(28日)公布首張價單，涉及30伙，以「120天現金優惠付款計劃」提供最高合共11%折扣優惠計算，折實售價由854.6萬元起，折實呎價由16,756元起，折實平均呎價17,968元。該盤同步公布銷售安排，全數單位將於本周六(12月2日)以先到先得形式發售。

兩房及三房各涉 15 伙

裕泰興董事總經理羅秉業表示，「城軒」首張價單涵蓋15伙兩房及15伙三房，實用面積分別為510及708方呎。價單定價由960.2萬元至1,555.2萬元，呎價介乎18,827元至21,966元。扣除最高11%折扣優惠後，單位折實售價由854.6萬至1,384.1萬元，折實呎價介乎16,756元至19,550元。他稱，項目首批單位集中低層及中層，將按市場反應再部署推售高層標準單位。