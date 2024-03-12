培新斥資3億翻新尖沙咀赫德道酒店Mondrian Hong Kong 提供324間客房｜多圖

培新集團耗資3億元翻新旗下尖沙咀赫德道酒店項目Mondrian Hong Kong，並已於去年12月開幕，提供324間客房，包括12間海景套房，擁維多利亞港景觀及標誌性的夜景。酒店客房、餐廳及不同角落放置本地及國際藝術家的作品及裝置藝術，充分突顯酒店作為全新地標建築的魅力。

房價及入住率已達預期

培新集團地產總監吳美綺表示，現時旅客對旅遊的定義亦有所提升，除希望享用美食、購物樂趣外，亦期望以沉浸式體驗當地文化，尋求以新視角發掘城市魅力。Mondrian獨有的品味及特色，正能為訪客帶來驚喜和嶄新體驗。因此在開業短短兩個月，不論是房價及入住率已達到集團在市場定位上的預期。