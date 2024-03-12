培新斥資3億翻新尖沙咀赫德道酒店Mondrian Hong Kong 提供324間客房｜多圖

培新集團耗資3億元翻新旗下尖沙咀赫德道酒店項目Mondrian Hong Kong，並已於去年12月開幕，提供324間客房，包括12間海景套房，擁維多利亞港景觀及標誌性的夜景。酒店客房、餐廳及不同角落放置本地及國際藝術家的作品及裝置藝術，充分突顯酒店作為全新地標建築的魅力。
房價及入住率已達預期
培新集團地產總監吳美綺表示，現時旅客對旅遊的定義亦有所提升，除希望享用美食、購物樂趣外，亦期望以沉浸式體驗當地文化，尋求以新視角發掘城市魅力。Mondrian獨有的品味及特色，正能為訪客帶來驚喜和嶄新體驗。因此在開業短短兩個月，不論是房價及入住率已達到集團在市場定位上的預期。
對今年酒店業務發展非常有信心
吳美綺指，隨著香港旅遊發展局估計今年訪港旅客達4,600萬人次，恢復到2018年的七成水平，加上政府正積極推廣吸引不同地區的旅客訪港，集團對今年的酒店業務發展非常有信心，相信有機會明年內回復疫情前表現。
Mondrian Hong Kong由國際級室內設計師Joyce Wang所設計，充滿特色托斯卡納風格，並由來自意大利的傳奇人物及烹飪哲學家Dario Cecchini主理的精緻扒房Carna、提供一系列手工調製雞尾酒的創新雞尾酒吧Avoca，為賓客帶來無與倫比的美食體驗；位於酒店40樓環境寬敞的多用途天台空間亦是酒店亮點之一。