基座商場料2027年啟用 皇都首輪錄超購39倍今截票

何家欣(左二)指，基座商場「STATE THEATRE by K11」逾半可租樓面面積已獲商戶洽租，預計2027年啟用。

新世界發展(017)北角新盤「皇都」明日展開首輪發售168伙，截至昨晚7時已累收逾6,800票，超額認購逾39倍，今日下午2時截票。該盤昨招標售出1伙，為璀璨．邸GLAMOUR COLLECTION 31樓B1單位，三房一套連儲物室間隔，實用面積834方呎，成交價2,785.56萬元，呎價約33,400元。目前同類單位全盤僅餘4伙待售，項目上月標售以來沽出17伙，套現逾5.9億元。 營業及市務(特別項目)部總監何家欣指，項目基座商場命名為「STATE THEATRE by K11」，即由K11作為商場零售顧問，樓高4層，樓面面積逾8萬方呎，可細分50至80個商舖，現已接獲近50個查詢，當中已有逾十間商戶洽租，逾半可租樓面面積已獲商戶洽租，預計2027年啟用。

恒基地產九龍城南首

南首上載樓書 主打一房 短期內開放示位 另一市區出擊新盤、恒基地產(012)九龍城「南首」昨公布售樓說明書，提供313伙，戶型涵蓋開放式至兩房，實用面積178至358方呎。當中標準一房單位設178伙最多，開放式及兩房分別涉40伙及78伙，另設17伙特色單位。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝稱，位於尖沙咀美麗華廣場的示範單位及售樓處已完工，料短期內開放參觀。 即睇北角皇都最新樓盤資訊(House730)