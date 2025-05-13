基滙資本斥逾1.5億美元收購阿布扎比低密度住宅項目

房地產私募基金管理公司基滙資本(Gaw Capital Partners)今日宣布，成功收購位於阿聯酋阿布扎比薩迪亞特島(Saadiyat Island)的住宅項目Mamsha Gardens中的一棟住宅大樓，淨收購金額逾1.5億美元(約11.7億港元)。
Mamsha Gardens是由阿爾達房地產公司(Aldar)打造的低密度住宅項目，包含7棟住宅樓，坐落於薩迪亞特文化區(Saadiyat Cultural District)。該區以匯聚世界級博物館而聞名，包括阿布扎比盧浮宮、teamLab Phenomena以及即將建成的阿布扎比古根海姆博物館(Guggenheim Abu Dhabi)、紮耶德國家博物館(Zayed National Museum)和自然歷史博物館。
物業包含71個住宅單位，總可售面積達176,046方呎，預計於2028年竣工，戶型涵蓋一至三房住宅單位，以及兩至三房聯排別墅，所有戶型均配備私人露台。項目發展商阿爾達房地產公司(Aldar)是阿聯酋領先的地產發展商之一，也是阿布扎比最大的地產發展商，擁有逾20年高端住宅項目發展經驗。
基滙資本執行合夥人、全球資本市場主管兼另類資產投資聯席主席吳燕安表示，很高興宣布基滙資本在阿布扎比完成首筆交易，收購了Mamsha Gardens其中一棟的住宅大樓，體現對中東市場的創新及增長潛力充滿信心。
基滙資本執行合夥人、中國區主管兼另類資產投資聯席主席彭慶邦稱，阿聯酋整體經濟多元化的推進，以及新型居留簽證政策相繼出台，共同提振了房地產市場信心。
阿爾達(Aldar)集團行政總裁Talal Al Dhiyebi指，2025年第一季，阿爾達(Aldar)在阿聯酋的銷售額中有87%來自國際買家。基滙資本作為亞洲領先的投資機構，首次進入阿聯酋市場，反映外界對阿布扎比的經濟增長前景信心十足，並進一步鞏固阿布扎比作為投資首選地點的地位。