基滙資本斥逾1.5億美元收購阿布扎比低密度住宅項目

基滙資本成功收購位於阿聯酋阿布扎比薩迪亞特島(Saadiyat Island)的住宅項目Mamsha Gardens中的一棟住宅大樓，淨收購金額逾1.5億美元(約11.7億港元)。

房地產私募基金管理公司基滙資本(Gaw Capital Partners)今日宣布，成功收購位於阿聯酋阿布扎比薩迪亞特島(Saadiyat Island)的住宅項目Mamsha Gardens中的一棟住宅大樓，淨收購金額逾1.5億美元(約11.7億港元)。

Mamsha Gardens是由阿爾達房地產公司(Aldar)打造的低密度住宅項目，包含7棟住宅樓，坐落於薩迪亞特文化區(Saadiyat Cultural District)。該區以匯聚世界級博物館而聞名，包括阿布扎比盧浮宮、teamLab Phenomena以及即將建成的阿布扎比古根海姆博物館(Guggenheim Abu Dhabi)、紮耶德國家博物館(Zayed National Museum)和自然歷史博物館。

物業包含71個住宅單位，總可售面積達176,046方呎，預計於2028年竣工，戶型涵蓋一至三房住宅單位，以及兩至三房聯排別墅，所有戶型均配備私人露台。項目發展商阿爾達房地產公司(Aldar)是阿聯酋領先的地產發展商之一，也是阿布扎比最大的地產發展商，擁有逾20年高端住宅項目發展經驗。