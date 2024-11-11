基滙資本與杜拜世博城及臨港集團簽訂諒解備忘錄 合作發展世博生命科學園

房地產私募基金管理公司基滙資本與杜拜世博城及臨港集團簽署諒解備忘錄(MoU)，三方將合作創建、營運及管理杜拜世博生命科學園。世博生命科學園位於杜拜世博城，曾是2020年世界博覽會的舉辦地，亦是《杜拜2040城市總體規劃》的關鍵樞紐之一，是次合作旨在推動杜拜生命科學生態系統的發展。

作為諒解備忘錄的一部分，基滙資本與杜拜世博城和臨港集團擬共同成立合資企業以建立一個輕資產營運管理平台，專注於資源高效的精簡化營運，以管理園區設施並為生命科學企業提供度身定制的服務，包括為客戶提供全面的園區管理和其他增值服務。該營運模式具有靈活性和可擴展性，以確保能夠靈活應對行業需求和技術提升。三方亦將共同致力加速生命科學的研究，吸引全球生物科技企業，將杜拜打造成為創新醫療和製藥的領先中心，並建立一個充滿活力的國際産業聯盟。