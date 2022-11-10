堅尼地城住宅地 4.4億批出 遠低預期下限

堅尼地城西寧街及域多利道地皮，由興曄發展以約4.39億元中標。(資料圖片)

中原地產測量師張競達表示，地皮面積細，位於廣基工廠大廈及亨富閣之間，料高層單位可享有海景，另一邊亦可享摩星嶺一帶山景，相信落成後主打中小型單位。地皮最底3層可作商業用途，但項目位置的商業價值低，料發展商將會作純住宅用途。市場人士認為，成交價較市場預期為低，反映地價已按市況而有所回軟。

資料顯示，地盤面積約5,780方呎，市場估值介乎4.9億至6.9億元，每方呎樓面地價1.06萬至1.5萬元。地皮於上周五(4日)截標，合共接獲9份標書，入標財團包括長江實業集團(1113)、信和置業(083)、佳明集團(1271)、嘉華國際(173)夥招商局置地(978)財團等。

市區住宅地呎價罕有失守1萬元關口！地政總署昨日公布，堅尼地城西寧街及域多利道地皮由興曄發展以約4.39億元中標，以純住宅用途最高樓面面積約46,243方呎計算，每方呎樓面地價約9,500元，較市場預期下限約1.06萬元，低出約一成。

澐璟首推118伙下周一起招標

由華潤置地(海外)與保利置業(119)合作發展的啟德跑道區新盤澐璟昨公布首張銷售安排，推出118伙招標發售，實用面積564至2,088方呎，包括11伙兩房、73伙三房及34伙四房，價錢參考港島南區及一線海景物業造價，招標期由下周一(14日)至明年6月底，每日招標。

地產建設商會(地建會)於2019年5月向會員發出新盤招標指引，規定除獨立屋、洋房及特色戶外，所有1,076方呎以下的分層戶及753方呎以下三房戶不可招標。保利置業(香港)銷售及市務部總監朱美儀稱，集團非該會成員，有關規定僅屬指引，不擔心會影響買賣透明度。