堅尼地城站泓都雅裝兩房 望山海雙景 代理：至抵入手價｜有樓睇

距離港鐵堅尼地城站約5分鐘步程的泓都，屬市建局及新世界合作發展的重建臨海住宅項目。屋苑共有3座住宅大樓，入伙至今約有20年，屋苑周邊民生商舖林立，加上交通便利，日常生活配套相當完善。現時屋苑有一伙附有雅裝及靚景的兩房單位放盤，代理揚言是屋苑目前至抵兩房入手價。