堅尼地城站泓都雅裝兩房 望山海雙景 代理：至抵入手價｜有樓睇

距離港鐵堅尼地城站約5分鐘步程的泓都，屬市建局及新世界合作發展的重建臨海住宅項目。屋苑共有3座住宅大樓，入伙至今約有20年，屋苑周邊民生商舖林立，加上交通便利，日常生活配套相當完善。現時屋苑有一伙附有雅裝及靚景的兩房單位放盤，代理揚言是屋苑目前至抵兩房入手價。
大廳外接露台 視野開揚
上述推介放盤為泓都2座中層E室，單位實用面積482方呎，採兩房兩廳間隔，最新叫價788 萬元，平均每呎叫價16,349元。單位最大賣點是景觀住，因屋苑位處臨海，不少單位可享有海景，而上述放盤景觀主要為山景、園景和側海景，視野十分遼闊。由於單位大廳設有露台，景觀更顯開揚。裝修方面，整體簡約企理，可以簡單翻新清潔便可入住。
放盤單位資料
物業名稱：泓都
地址：堅尼地城新海旁街38號
發展商：市建局、新世界
樓齡：20年
放盤單位：2座中層E室 (物業編號：M047433)
叫價：788萬元
實用面積：482方呎 / @ 16,349元
建築面積：656方呎 / @12,012元
間隔：兩房兩廳
單位相關資料：https://tinyurl.com/32krex6v
查詢電話：6347 3030 (世紀21堅誠地產 Steven Chen)