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地產
2025-03-10 18:45:00

堅尼地城站泓都雅裝兩房 望山海雙景 代理：至抵入手價｜有樓睇

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大廳呈長方形，易於擺位，十分實用。

大廳呈長方形，易於擺位，十分實用。

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距離港鐵堅尼地城站約5分鐘步程的泓都，屬市建局及新世界合作發展的重建臨海住宅項目。屋苑共有3座住宅大樓，入伙至今約有20年，屋苑周邊民生商舖林立，加上交通便利，日常生活配套相當完善。現時屋苑有一伙附有雅裝及靚景的兩房單位放盤，代理揚言是屋苑目前至抵兩房入手價。

全屋裝修雅緻企理。

全屋裝修雅緻企理。

大廳外接露台 視野開揚

上述推介放盤為泓都2座中層E室，單位實用面積482方呎，採兩房兩廳間隔，最新叫價788 萬元，平均每呎叫價16,349元。單位最大賣點是景觀住，因屋苑位處臨海，不少單位可享有海景，而上述放盤景觀主要為山景、園景和側海景，視野十分遼闊。由於單位大廳設有露台，景觀更顯開揚。裝修方面，整體簡約企理，可以簡單翻新清潔便可入住。

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單位景觀望山景、園景和側海景，視野遼闊開揚。 大廳外接露台，方便晾曬衣物。 單位景觀優質，室內光線充足。 單位設有兩房，間隔四正見使。 其中一間睡房景觀為翠綠園景。 廚房空間充裕，光猛通爽。 浴室為明廁。 泓都鄰近港鐵堅尼地城站，日常交通便利。(資料圖片)

放盤單位資料

物業名稱：泓都
地址：堅尼地城新海旁街38
發展商：市建局、新世界
樓齡：20
放盤單位：2座中層E (物業編號：M047433)
叫價：788萬元
實用面積：482方呎 / @ 16,349
建築面積：656方呎 / @12,012
間隔：兩房兩廳
單位相關資料：https://tinyurl.com/32krex6v
查詢電話：6347 3030 (世紀21堅誠地產 Steven Chen)

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