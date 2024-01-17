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地產
2024-01-17 04:29:54
日報

增加優惠｜呎價3年平23% PARK YOHO租轉賣12伙 647萬入場

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PARKYOHONapoli

新地表示，「PARK YOHO Napoli」提供現樓單位予有興趣買家參觀。(資料圖片)

樓價走勢仍見疲弱，發展商續採減價策略推售餘貨。新鴻基地產(016)元朗現樓「PARK YOHO Napoli」轉租為售，周一突上載新價單共74伙，折實平均呎價13,756元，較上一張於2021年推出的5號價單17,909元，大幅低約23.2%；並落實周六發售12伙兩房單位，折實價647.8萬元起。

該盤周六發售單位均位於21B座，實用面積487及572方呎，兩房及兩房連儲物室間隔，折實價647.8萬至785.26萬元，折實呎價13,252至13,728元。新地表示，項目第21A、21B及22座單位早前曾作出租用途，單位將轉租為售，均會翻新，定價亦反映相關情況；項目提供現樓單位予有興趣買家參觀。

該盤周一加推6號價單共74伙，最高折扣率雖由原先16%降至13%，但新增多項回贈優惠吸客，包括樓價7.5%的印花稅直送、6%的業主現金回贈等。新地副董事總經理雷霆向傳媒指，「PARK YOHO Napoli」新價單以市價推售，上次推售日期已約3年前，加上單位貨種不同，買家亦可享有不同優惠，故價錢上不能直接比較。

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薈鳴推18伙特色戶周五起招標

今年頭炮應市全新盤、宏安地產(1243)黃大仙新盤「薈鳴」完成首輪銷售後，最新敲定於周五起招標推售18伙特色戶，包括8伙2樓連平台特色戶，以及10伙28樓連天台特色戶，招標期至下月29日。該盤於周一售出1伙平台特色戶，為2樓D室兩房，實用面積312方呎，連67方呎平台，成交價593.9萬元，呎價19,035元。

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名日．九肚山頂層特色戶2080萬成交

長江實業集團(1113)沙田現樓新盤「名日．九肚山」昨招標售出2座頂層25樓B室，屬三房連天台特色戶，實用面積1,053方呎，連570方呎天台，成交價2,080萬元，呎價19,753元，買家可享車位認購權。長實營業經理詹勳榮稱，項目現僅餘小量四房特色戶待售。

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