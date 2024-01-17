增加優惠｜呎價3年平23% PARK YOHO租轉賣12伙 647萬入場

樓價走勢仍見疲弱，發展商續採減價策略推售餘貨。新鴻基地產(016)元朗現樓「PARK YOHO Napoli」轉租為售，周一突上載新價單共74伙，折實平均呎價13,756元，較上一張於2021年推出的5號價單17,909元，大幅低約23.2%；並落實周六發售12伙兩房單位，折實價647.8萬元起。

該盤周六發售單位均位於21B座，實用面積487及572方呎，兩房及兩房連儲物室間隔，折實價647.8萬至785.26萬元，折實呎價13,252至13,728元。新地表示，項目第21A、21B及22座單位早前曾作出租用途，單位將轉租為售，均會翻新，定價亦反映相關情況；項目提供現樓單位予有興趣買家參觀。