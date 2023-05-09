壓軸登場｜瑜一．天海最快下周開賣

今年3月熱賣的鐵路新盤、華懋集團與港鐵(066)合作發展的何文田瑜一，昨日推出壓軸第IA期應市，命名為「瑜一．天海」(IN ONE ABOVE)，同步上載售樓說明書，提供447伙，戶型涵蓋一至四房，當中主打兩房及三房，共佔全盤達81%，有機會本周開價，最快下周進行首輪銷售。

樓書顯示，今期由2座住宅大樓組成，細分1A和1B、2A和2B兩個分翼，單位實用面積311至1,615方呎。最細為1B座1樓B室一房戶，面積311方呎，另連265方呎平台。最大為2伙特色單位，分別2A座29樓A室四房戶，面積1,615方呎，另連1,318方呎天台；以及2A座28樓A室四房戶，另連113方呎平台。項目設251個車位，需與IB期及IC期共用，以全盤844伙計算，平均4戶爭1個車位。

華懋集團銷售總監封海倫表示，單位售價會參考同系期數造價，由於今期位處整個發展項目最前排，較多單位可享維港景觀，故價錢或因坐向及景觀而調整。華懋集團銷售總經理陳慕蘭稱，項目將設有3個示範單位，以大單位為主，今日率先開放予傳媒參觀，最快周末對外開放。

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