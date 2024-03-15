壓軸起動｜SEASONS PLACE首批447萬起 康城新盤入場價創6年低

會德豐地產主席梁志堅(右)料，全年樓價有機會回升5%至7%。(陳奕釗攝)

至於首張價單提供38伙一房、87伙兩房戶及5伙三房單位，實用面積323至665方呎，這批單位市價約8億元。價單提供4項付款方法，扣除最高12%折扣優惠後，折實價介乎447.2萬至979.3萬元，折實呎價由13,576元至14,757元，近三成單位低於500萬元，他說，「相信可幫助小家庭及年輕人置業」。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀稱，項目為同系「O’ East」系列壓軸期數，首批單位為「壓軸起動價」，在政府全面撤辣後，買家入市信心回復。

再有新盤以低開價吸眼球。會德豐地產及港鐵(066)將軍澳日出康城第12A期「SEASONS PLACE」公布首張價單涉130伙，折實平均呎價約14,188元，較去年8月第11期凱柏峰III首批低約16%，折實入場費447.2萬元起，則為康城站上蓋項目6年低。

會德豐地產助理董事兼總經理(商務)余麗珠稱，入場單位為3A座9樓F室，實用面積323方呎一房，折實售費447.2萬元及呎價約13,845元。項目明日(16日)起對公眾開放示範單位及收票，將設大手客安排，可購2至6伙。

一手本月成交料破5000宗

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，是次「SEASONS PLACE」首張價單訂價克制，折實平均呎價重返2019年6月同系「GRAND MONTARA」首張價單水平，創同區4年新低，以折實入場價計，亦創康城站上蓋項目6年新低，料項目認購反應熱烈，首批單位有力「一Q清枱」。