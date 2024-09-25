壽臣山南天第4004呎現樓洋房亮相！室內外和諧融合 打造現代奢華｜多圖有片

東立地產旗下壽臣山豪宅項目「南天第」最新開放一座連裝修及傢俬的現樓洋房予傳媒參觀，單位為2號屋，實用面積4,004方呎，由藝術家兼建築師林偉而及生活概念品牌COLOURLIVING合作打造。地面層為大廳連1,795方呎花園及泳池，1樓為寢區、家庭廳及開放式工作區，2樓則為全層主人套房，天台花園面積廣達877方呎，可享開揚景致。 ﻿2號屋命名為「The Calliope」，四周被翠綠的景致所環抱，全屋的設計理念充分利用與大自然為鄰的優勢，結合城市綠洲、天然元素和藝術精品，同時使用多元材料、璀璨色彩和各種紋理，讓室外和室內環境和諧地融合，打造出靜謐優雅的私人聖殿。

大宅是表達藝術生活方式的示範之作，混搭充滿活力、富表現力的室內外家具，為不同空間帶來無縫銜接；以及藝術綠化、手工製作的覆蓋面料、引人注目的大理石和對稱圖案的天然石材、化妝室和浴室設計，將東方藝術美學與自然之美聯繫起來；天花板和牆壁上沒有不必要的裝飾元素，所有這些都強調居住的室內空間。2號屋將藝術融入生活的概念，透過設計結合藝術，呈現出引人入勝的視覺效果和細節，將空間變成宛如藝術收藏家的私人藝廊般的奢逸居所，為屋主帶來一種專屬的現代奢華體驗。

浴室採 Bonsai 盆栽系列水龍頭 大宅擺放了來自世界各地，包括德國、英國、西班牙、意大利、葡萄牙、丹麥、南非及日本等逾15個國家及地區、近40個品牌系列，共70多件獨特精品。﻿﻿室內裝潢崇尚和諧和品味美學的運用，讓標誌性的精品家具和現代藝術品有致並列，從以盆景為靈感的奢華浴室設備，到生氣勃勃的戶外手製家具、型格的戶外淋浴桂、經典梳化、吊燈、藝術風隔音屏、精緻的手工牆飾、高效防水牆紙、典雅的意大利大理石、藝術牆磚，以及匠人手工微水泥和富藝術感的飾面物料等。園藝和手製雕塑花盆盛載的綠化植物，以及由室內軟裝團隊悉心置放的手調香蕪，為大宅畫龍點睛；結合所有元素和專業團隊的合作，築構出一個由設計師裝潢的當代府第如何實現有品味又別樹一幟的生活方式。