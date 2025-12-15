壽臣山15號沽四套房洋房 南區客斥近3億入市｜超級豪宅

由英皇國際(163)、中渝置地(1224)及資本策略地產(497)合作發展、已屆現樓的港島南區壽臣山洋房項目「壽臣山15號」，今日(15日)以2.89億元沽出 15號洋房，呎價為6萬元。

今次售出為 15號屋，屬四套房連雙車位獨立洋房，實用面積 4,831方呎，連 1,253方呎花園及 1,121方呎天台，備有專屬電梯及室外恆溫游泳池等專屬設施，並附設豪華裝修。買家熟悉南區區內配套，認為其名校網及對外交通網絡完善，亦欣賞項目屬同區稀有全新低密度洋房，故購入大宅自用。

英皇國際副主席楊政龍表示，今日沽出的15號洋房成交呎價達6萬元水平，造價理想。該洋房附設為買家度身訂造的雅緻裝修，切合豪宅買家獨特品味及要求；餘下6伙洋房大宅待售將繼續惜售逐步推出市場，亦不排除按目前市況提價出售。近期樓市利好因素逐步浮現，豪宅市場接連錄得成交，反映資金正流入市場。本年度逾億元豪宅成交量上升，帶動樓市氣氛，故此預計來年豪宅市場不論交投及樓價都會繼續上揚。