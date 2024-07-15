壽臣山15號洋房逾3.2億售出 傳統豪宅區與名人做鄰居｜超級豪宅

豪宅新盤再出現大額成交個案！由英皇國際(163)、中渝置地(1224)及資本策略地產(497)旗下尚家生活合作發展、已屆現樓的壽臣山洋房項目「壽臣山15號」最新以招標形式售出12號洋房，屬該盤自今年4月份後再錄買賣。
資料顯示，12號洋房實用面積4,696方呎，連1,582方呎花園及1,121方呎天台，四房四套房間隔，成交價逾3.2億元，呎價約68,177元。
「壽臣山15號」設有15幢低密度豪華獨立洋房，實用面積由3,727至12,073方呎，四房四套至六房六套間隔；每幢洋房尊設私人花園、私人車位以及內置升降機；其中13幢獨立洋房更擁有私人游泳池。
同區業主有王家衛、陳奕迅
港島南區壽臣山為一個成熟的豪宅區，不乏名人業主或住客，包括名導演王家衛、歌手陳奕迅、李克勤等。陳奕迅於2013年以逾2.3億元購入SHOUSON PEAK獨立屋，實用面積約3,238方呎，成交呎價超過7萬元，買家名為妻子徐濠縈。
至於李克勤及太太盧淑儀，於2012年透過公司名義斥約5,410萬元購入壽臣山道曉穎花園一個複式天台戶，單位實用面積2,662方呎，天台面積逾1,300方呎，呎價20,323元，曾創項目呎價新高。
另外，華人置業(127)創辦人「大劉」劉鑾雄前女友呂麗君(現名呂姵霖)於2022年以月租20萬元租住SHOUSON PEAK洋房，實用面積約2,957方呎，三房間隔，連640方呎平台及539方呎花園，呎租約68元，租約為期27個月、至2025年2月底。