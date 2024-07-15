壽臣山15號洋房逾3.2億售出 傳統豪宅區與名人做鄰居｜超級豪宅

豪宅新盤再出現大額成交個案！由英皇國際(163)、中渝置地(1224)及資本策略地產(497)旗下尚家生活合作發展、已屆現樓的壽臣山洋房項目「壽臣山15號」最新以招標形式售出12號洋房，屬該盤自今年4月份後再錄買賣。

資料顯示，12號洋房實用面積4,696方呎，連1,582方呎花園及1,121方呎天台，四房四套房間隔，成交價逾3.2億元，呎價約68,177元。

「壽臣山15號」設有15幢低密度豪華獨立洋房，實用面積由3,727至12,073方呎，四房四套至六房六套間隔；每幢洋房尊設私人花園、私人車位以及內置升降機；其中13幢獨立洋房更擁有私人游泳池。