壽臣山15號逾萬呎大宅8.45億沽 創今年港島一手洋房新高｜超級豪宅

施政報告公布優化投資者入境計劃，刺激豪宅市場交投。由英皇國際(163)、中渝置地(1224)及資本策略地產(497)旗下尚家生活合作發展、已屆現樓的壽臣山洋房項目「壽臣山15號」昨日(16日)以8.45億沽出2號洋房，呎價69,990元，成交價創今年港島全新洋房新高，超越項目對上7月以7.1億元招標售出的3號洋房。
是次售出為2號屋，屬五套房連雙車位獨立洋房，實用面積12,073方呎，連3,841方呎花園及3,156方呎天台，備有健身室及室內恒溫游泳池等專屬設施，是項目中面積最大的洋房，同時亦是項目首度促成的逾萬方呎洋房大宅；另一套逾萬方呎大宅為1號屋，實用面積11,660方呎，集團將繼續採取惜售策略按步推出市場。「壽臣山15號」目前共沽出共7座洋房，套現近39億元。
英皇今年住宅物業套現逾41億
英皇國際副主席楊政龍表示，2號洋房成交價創今年港島全新洋房新高，成績令人鼓舞，證明市場對矜罕的住宅物業需求殷切。昨日新一份施政報告放寬「新資本投資者入境計劃」容許投資5,000萬元或以上的住宅物業，該措施直接對豪宅物業市場起増值的作用，並鼓勵海外專才投資香港豪宅物業，優質物業的造價繼續穩步上揚，樓市及樓價亦會重拾正軌。同時，集團今年至今累沽178伙住宅物業，套現總額逾41億元，反映集團旗下的精品住宅及超級豪宅深受市場歡迎。
「壽臣山15號」設有15幢低密度豪華獨立洋房，實用面積由3,727至12,073方呎，四房四套至六房六套間隔；每幢洋房尊設私人花園、私人車位以及內置升降機；其中13幢獨立洋房更擁有私人游泳池。