壽臣山15號逾萬呎大宅8.45億沽 創今年港島一手洋房新高｜超級豪宅

施政報告公布優化投資者入境計劃，刺激豪宅市場交投。由英皇國際(163)、中渝置地(1224)及資本策略地產(497)旗下尚家生活合作發展、已屆現樓的壽臣山洋房項目「壽臣山15號」昨日(16日)以8.45億沽出2號洋房，呎價69,990元，成交價創今年港島全新洋房新高，超越項目對上7月以7.1億元招標售出的3號洋房。

是次售出為2號屋，屬五套房連雙車位獨立洋房，實用面積12,073方呎，連3,841方呎花園及3,156方呎天台，備有健身室及室內恒溫游泳池等專屬設施，是項目中面積最大的洋房，同時亦是項目首度促成的逾萬方呎洋房大宅；另一套逾萬方呎大宅為1號屋，實用面積11,660方呎，集團將繼續採取惜售策略按步推出市場。「壽臣山15號」目前共沽出共7座洋房，套現近39億元。