夏禮文律師行遷址中環 承租置地旗下歷山大廈兩層共2.2萬方呎｜甲廈市況

經濟逐漸復甦，核心區甲廈租賃活動趨活躍，國際律師行夏禮文律師行近期搬遷至置地旗下中環歷山大廈，承租該廈第22層和23層，共計約2.2萬方呎的總樓面面積，租賃協議已正式生效，新辦公室已於本月正式啟用。
在金鐘經營近30年後，夏禮文決定遷址至中環核心地帶，反映了該行在大中華地區的持續增長及投資承諾。夏禮文香港辦事處管理合伙人Peter Murphy表示，這次搬遷標誌著夏禮文在香港47年歷史中的一個重要里程碑，同時也進一步鞏固了對大中華區客戶的持續承諾。新辦公室將支持其在區內的業務增長計劃，並為員工和客戶提供一個現代及先進的工作環境。
置地中環寫字樓租戶法律界佔比31%
置地公司香港商廈業務部董事及主管安德燊表示，夏禮文的進駐強化了中環物業組合作為法律業界選址的地位。他補充，截至2024年6月30日，法律業界租戶佔置地公司中環寫字樓所有物業租戶中的31%，其所租用的面積合共超過118萬方呎。目前，置地公司中環物業組合容納了整個「大中環區」內近四分之三的大型律師行租戶。
夏禮文於1978年進駐香港，是首批進入香港市場的國際律師行之一。該行其後於上海和深圳設立了代表辦事處。夏禮文的香港辦事處是該行在亞洲首個辦事處，亦是目前其在倫敦總部以外最大的辦事處。夏禮文目前在香港擁有17名合夥人及40名律師，均是該行大中華地區團隊合計80名律師中的成員。