夏禮文律師行遷址中環 承租置地旗下歷山大廈兩層共2.2萬方呎｜甲廈市況

經濟逐漸復甦，核心區甲廈租賃活動趨活躍，國際律師行夏禮文律師行近期搬遷至置地旗下中環歷山大廈，承租該廈第22層和23層，共計約2.2萬方呎的總樓面面積，租賃協議已正式生效，新辦公室已於本月正式啟用。

在金鐘經營近30年後，夏禮文決定遷址至中環核心地帶，反映了該行在大中華地區的持續增長及投資承諾。夏禮文香港辦事處管理合伙人Peter Murphy表示，這次搬遷標誌著夏禮文在香港47年歷史中的一個重要里程碑，同時也進一步鞏固了對大中華區客戶的持續承諾。新辦公室將支持其在區內的業務增長計劃，並為員工和客戶提供一個現代及先進的工作環境。