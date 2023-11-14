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2023-11-14 10:00:00

外來人才｜一文看清何謂「人才計劃」？ 申請資格、地區、逼留期限、先免後徵優惠及在港置業常見問題

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外來人才｜一文看清何謂「人才計劃」？ 申請資格、地區、逼留期限、先免後徵優惠及在港置業常見問題

外來人才｜一文看清何謂「人才計劃」？ 申請資格、地區、逼留期限、先免後徵優惠及在港置業常見問題

近年「搶人才、留人才」政策接連出台，最新施政報告推出「買家印花稅」和「新住宅印花稅」減半及「先免後徵」措施，大力推動專才來港安居樂業。本文將詳細列出各類人才計劃，即刻分辨您又是否符合資格呢？

甚麼是｢輸入人才計劃｣？

「輸入人才計劃」為一大統稱，旨在吸引來自世界各地的優秀人才來港發展，海納對香港經濟發展最需要的專業人士。申請人的教育背景、專業技術及工作經驗均是甄選的準則。「輸入人才計劃」簡單分成八大類，包括：

  • 「高端人才通行證計劃」(高才通)

  • 「優秀人才入境計劃」(優才)

  • 「輸入內地人才計劃」(專才)

  • 「科技人才入境計劃」

  • 「非本地畢業生留港╱回港就業安排」

  • 「一般就業政策–專業人士」

  • 「一般就業政策–企業家」

  • 「輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃」

八大｢人才計劃｣適合邊類人士？及申請資格？

八大人才計劃適合不同類別人才來港發展，下述圖表列出各項計劃的申請資格及適用的地區人才。

八大人才計劃詳情

計劃名稱

申請資格

適用的人才類別及地區

高端人才通行證計劃

(高才通)

A類﹔過去一年年薪達港幣250萬元或以上(或等值外幣)的人士

B類﹔畢業於合資格大學並在過去五年內累積至少三年工作經驗

C類﹔工作經驗少於三年的合資格大學畢業生 (每年配額一萬個)

A類﹔高薪人才

B及C類﹔合資格大學所頒授學士學位的畢業生 (詳細可參考政府合資格大學綜合名單)

 

(自2023年10月26日起，越南、老撾及尼泊爾國民可通過高端人才通行證計劃來港工作。)

優秀人才入境計劃

(優才計劃)

以甄選機制方式，劃分兩套計分制度：

「綜合計分制」就申請人的年齡、學歷或專業資格、工作經驗、語文能力和家庭背景評分

「成就計分制」就申請人是否獲得傑出成就或證明其工作對社會有重大貢獻而評分

合格分數為80分；最高為245分 (會因應情況有所調整)

適用於世界各地優秀人才，例如：擁有專業資格人士、奧運獎牌、諾貝爾獎、國家/國際獎項得主

輸入內地人才計劃

(專才計劃)

不限行業類別，主要申請資格包括：

  • 已獲得香港公司聘用，從事的工作與其學歷或工作經驗有關，並且不能輕易覓得本地人擔任
  • 具有良好教育背景、技術資格或經證明的專業經驗

內地優秀人才和專業人士

一般就業政策

(專業人士)

海外、台灣及澳門 專業人士

(非內地居民)

科技人才入境計劃
  • 已獲香港科技公司聘用並取得創新科技署批出的有效配額
  • 具特別認受性的大學所頒授的學科學位
  • 符合創新科技署就相關職位列明的特定條件

科技人才領域包括：先進通訊技術、人工智能、生物科技、網絡安全、數據分析、數碼娛樂、金融科技、綠色科技、集成電路設計、物聯網、材料科學、微電子、量子技術或機械人技術範疇的研發工作

非本地畢業生留港╱

回港就業安排

修讀香港本地經評審全日制課程或內地與香港的大學按照《中華人民共和國中外合作辦學條例》之全日制課程而獲得學士學位或更高資歷人士

適用於

1) 應屆未獲聘用的非本地畢業生

2) 已獲聘用從事與學科相關實習工作的非本地學生

一般就業政策

(企業家)

能夠對香港經濟作出重大貢獻，考慮因素包括：

  • 業務計劃、投資款額及引進的新科技或技能
  • 營業額、開設的職位數目及財政資源
  • 開辦初創業務獲得政府支持，其申請可獲優先考慮批准
  • 具良好教育背景、技術資格或專業經驗

海外、台灣及澳門 企業家

(非內地居民)

輸入中國籍

香港永久性居民

第二代計劃

不限行業類別，主要申請資格包括：

  • 海外出生，介乎18至40歲
  • 父或母其中一方為香港永久性居民，及在其出生時是已定居海外的中國籍人士
  • 持有學士學位、技術資格或專業經驗
  • 具備良好中文或英文的書寫及口語能力（普通話或粵語）

已移居海外的中國籍香港永久性居民的第二代

上述計劃不適用於阿富汗、古巴及朝鮮的國家；資料只供參考，一切以當局公佈為準。

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透過人才計劃來港可獲香港「居留權」？

人才計劃的逗留期一般採用續簽制，首次逗留為兩或三年(視乎人才計劃種類)。其後可向政府申請延長居留，劃分了「頂尖人才」和「一般人才」。

頂尖人才指申請延長居留時，已在港逗留不少於兩年及在上一課稅年度的薪俸稅達200萬或以上港元之人士。一般頂尖人士只需續簽一次便符合連續居港7年的要求，合資格成為香港永久性居民，獲得在港居留權。而一般人才需續簽兩次才符合資格擁有居留權。以下是各類人才計畫的逗留期限：

   逗留期限(年數)
計劃名稱 頂尖人才 一般人才
「高端人才通行證計劃」 2+6 2+3+3
「優秀人才入境計劃」 3+5 3+3+2
「輸入內地人才計劃」 3+5 3+3+2
「科技人才入境計劃」 3+5 3+3+2
「非本地畢業生留港╱回港就業安排」 2+6 2+3+3
「一般就業政策」– 專業人士 3+5 3+3+2
「一般就業政策」– 企業家 3+5 3+3+2
「輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃」 2+6 2+3+3
外來人才｜一文看清何謂「人才計劃」？ 申請資格、地區、逼留期限、先免後徵優惠及在港置業常見問題

成功來港人士可攜同配偶及18歲以下未婚的子女來港以受養人身份居留，並可自由工作及就讀而不會受到限制。(林俊源攝)

外來人才申請人的配偶和子女可一同來港嗎？

可以的，成功來港人士可攜同配偶及18歲以下未婚的子女來港以受養人身份居留，並可自由工作及就讀而不會受到限制。

「外來人才」在港置業常見問題！

1.香港非永久居民在港置業要注意甚麼嗎？

香港永久居民與非永久居民所支付的置業稅務不同，非永居人士需須繳付「買家印花稅」(BSD)及「新從價印花稅」(AVD)，兩項稅務均於2023年施政報告內公布由15%下調至7.5%，減幅達一半。

2.透過人才計劃來港置業有稅務優惠嗎？

是有的。《施政報告2023》針對「合資格外來人才」在港置業進行優化措施，凡於2023年10月25日或以後簽署的買賣合約，均享有「先免後徵」優惠，意指政府會先暫免徵收「買家印花稅7.5%」和「新從價印花稅7.5%」，若然其後未能成為香港永久性居民，才會徵收相關稅項。須留意，雖然政府先免收非永久居民的稅款，但業主仍需繳交與香港永久居民相同的「從價印花稅(第二標準稅率」由100元至樓價4.25%不等，視乎樓價。

3.「先免後徵」有什麼好處?

樓價$900萬

從價印花稅

買家印花稅

合共稅款

合資格外來人才

3%

($27萬)

先免後徵

3%

 ($27萬)

非香港永久性居民

7.5%

 ($67.5萬)

7.5%

($67.5萬)

15%

($135萬)

實際節省稅款

合共節省$108萬 (-80%)

 

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外來人才｜一文看清何謂「人才計劃」？ 申請資格、地區、逼留期限、先免後徵優惠及在港置業常見問題

《施政報告2023》針對「合資格外來人才」在港置業進行優化措施，凡於2023年10月25日或以後簽署的買賣合約，均享有「先免後徵」優惠。(資料圖片)

4. 銀行最高可貸款多少(按揭成數)？

銀行的貸款成數取決於多項準則，例如物業價值、自用/出租、物業類別等。今年政府亦放寬「香港收入人士」和「海外收入收入人士」的按揭成數看齊。根據金管局最新指引，銀行最高可貸款7成按揭。詳細列表如下：

物業類別

樓價

按揭成數(高達)

住宅物業

(自用)

$1,500萬或以下

7成

$1,500萬至$1,750萬

6至7成

(上限$1,050萬)

$1,750萬至$3,000萬

6成

$3,000萬至$3,600萬

5成至6成

(上限$1,800萬)

$3,600萬或以上

5成

住宅物業

(非自用)

不論價值

5成

工商舖/

車位

不論價值

6成

*上述僅屬部份參考資料，詳情可參閱金管局網頁。

5. 可申請「按揭保險」貸款9成按揭嗎？

可以的，外來人才只要符合按揭保險計劃的申請條件及準則，亦可借高達9成按揭貸款。當中包括：物業必須是自住用途﹑固定受薪人士，申請時並未持有任何其他香港住宅物業及持有香港身份証(非永久亦可)。

按揭保險計劃 (適用於樓花及現樓)

樓價

最高按揭成數及上限

$1,000萬或以下

9成

$1,000萬至$1,125萬

 8成至9成(上限$900萬)*

$1,125萬至$1,500萬

8成

$1,500萬至$1,715萬

7成至8成(上限$1,200萬)

$1,715萬至$3,000萬

7成

 

 

 

*上述僅屬部份參考資料，詳情可參閱香港按揭證券公司網頁。

外來人才｜一文看清何謂「人才計劃」？ 申請資格、地區、逼留期限、先免後徵優惠及在港置業常見問題

銀行的貸款成數取決於多項準則，例如物業價值、自用/出租、物業類別等。(資料圖片)

6.申請按揭需要什麼文件？

在港工作的外來人才，若然入息來自本地香港，所需提交的文件與港人無異，詳見下述表列文件。若為內地入息人士，一般需提交內地完稅証明(個人名義申請人)；營業執照及近1年驗資報告(公司名義申請人)。

基本物業資料
  • 臨時買賣合約
  • 租約 (如有)

個人名義

公司名義
  • 身份證明副本
  • 最近3個月內發出的住址證明
  • 最近3至6個月銀行個人戶口薪金入帳紀錄
  • 稅單
  • 公司合約、聘書、咭片
  • 專業資格証明 如律師、醫生 執業資格證書等
  • 商業登記證(BR)
  • 公司註冊證書(CI)
  • 股東身份証明副本、地址證明
  • 最近6個月公司及個人銀行戶口紀錄
  • 近2年審計報告或財務報表

資料僅供參考，銀行對於按揭申請要求之證明文件或有不同，或會按個別情況評估後，要求申請人提供其他額外文件。

沒有收入或沒辦法提供入息證明，有什麼方法可申請按揭貸款？

外來人才可以利用個人資產價值向銀行申請貸款，計算的資產類別包括：香港物業、存款、股票、基金、保險等。須留意，資產審批方式的最高按揭成數樓價5成。

7. 本身已有一層按揭物業，第二套房按揭須要注意什麼嗎？

申請按揭時已擁有或提供擔保予其他未供滿之按揭物業，已屬「第二套房按揭」，須根據銀行按揭成數下調不少於10%

想了解更多外來人才相關資訊、計算按揭的批核準則？歡迎立即聯絡中原按揭顧問查詢。

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外來人才只要符合按揭保險計劃的申請條件及準則，亦可借高達9成按揭貸款。

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