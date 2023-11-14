外來人才｜一文看清何謂「人才計劃」？ 申請資格、地區、逼留期限、先免後徵優惠及在港置業常見問題

近年「搶人才、留人才」政策接連出台，最新施政報告推出「買家印花稅」和「新住宅印花稅」減半及「先免後徵」措施，大力推動專才來港安居樂業。本文將詳細列出各類人才計劃，即刻分辨您又是否符合資格呢？
甚麼是｢輸入人才計劃｣？
「輸入人才計劃」為一大統稱，旨在吸引來自世界各地的優秀人才來港發展，海納對香港經濟發展最需要的專業人士。申請人的教育背景、專業技術及工作經驗均是甄選的準則。「輸入人才計劃」簡單分成八大類，包括：
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「高端人才通行證計劃」(高才通)
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「優秀人才入境計劃」(優才)
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「輸入內地人才計劃」(專才)
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「科技人才入境計劃」
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「非本地畢業生留港╱回港就業安排」
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「一般就業政策–專業人士」
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「一般就業政策–企業家」
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「輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃」
八大｢人才計劃｣適合邊類人士？及申請資格？
八大人才計劃適合不同類別人才來港發展，下述圖表列出各項計劃的申請資格及適用的地區人才。
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八大人才計劃詳情
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計劃名稱
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申請資格
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適用的人才類別及地區
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高端人才通行證計劃
(高才通)
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A類﹔過去一年年薪達港幣250萬元或以上(或等值外幣)的人士
B類﹔畢業於合資格大學並在過去五年內累積至少三年工作經驗
C類﹔工作經驗少於三年的合資格大學畢業生 (每年配額一萬個)
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A類﹔高薪人才
B及C類﹔合資格大學所頒授學士學位的畢業生 (詳細可參考政府合資格大學綜合名單)
(自2023年10月26日起，越南、老撾及尼泊爾國民可通過高端人才通行證計劃來港工作。)
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優秀人才入境計劃
(優才計劃)
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以甄選機制方式，劃分兩套計分制度：
「綜合計分制」就申請人的年齡、學歷或專業資格、工作經驗、語文能力和家庭背景評分
「成就計分制」就申請人是否獲得傑出成就或證明其工作對社會有重大貢獻而評分
合格分數為80分；最高為245分 (會因應情況有所調整)
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適用於世界各地優秀人才，例如：擁有專業資格人士、奧運獎牌、諾貝爾獎、國家/國際獎項得主
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輸入內地人才計劃
(專才計劃)
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不限行業類別，主要申請資格包括：
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內地優秀人才和專業人士
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一般就業政策
(專業人士)
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海外、台灣及澳門 專業人士
(非內地居民)
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科技人才入境計劃
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科技人才領域包括：先進通訊技術、人工智能、生物科技、網絡安全、數據分析、數碼娛樂、金融科技、綠色科技、集成電路設計、物聯網、材料科學、微電子、量子技術或機械人技術範疇的研發工作
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非本地畢業生留港╱
回港就業安排
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修讀香港本地經評審全日制課程或內地與香港的大學按照《中華人民共和國中外合作辦學條例》之全日制課程而獲得學士學位或更高資歷人士
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適用於
1) 應屆未獲聘用的非本地畢業生
2) 已獲聘用從事與學科相關實習工作的非本地學生
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一般就業政策
(企業家)
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能夠對香港經濟作出重大貢獻，考慮因素包括：
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海外、台灣及澳門 企業家
(非內地居民)
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輸入中國籍
香港永久性居民
第二代計劃
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不限行業類別，主要申請資格包括：
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已移居海外的中國籍香港永久性居民的第二代
上述計劃不適用於阿富汗、古巴及朝鮮的國家；資料只供參考，一切以當局公佈為準。
透過人才計劃來港可獲香港「居留權」？
人才計劃的逗留期一般採用續簽制，首次逗留為兩或三年(視乎人才計劃種類)。其後可向政府申請延長居留，劃分了「頂尖人才」和「一般人才」。
頂尖人才指申請延長居留時，已在港逗留不少於兩年及在上一課稅年度的薪俸稅達200萬或以上港元之人士。一般頂尖人士只需續簽一次便符合連續居港7年的要求，合資格成為香港永久性居民，獲得在港居留權。而一般人才需續簽兩次才符合資格擁有居留權。以下是各類人才計畫的逗留期限：
|逗留期限(年數)
|計劃名稱
|頂尖人才
|一般人才
|「高端人才通行證計劃」
|2+6
|2+3+3
|「優秀人才入境計劃」
|3+5
|3+3+2
|「輸入內地人才計劃」
|3+5
|3+3+2
|「科技人才入境計劃」
|3+5
|3+3+2
|「非本地畢業生留港╱回港就業安排」
|2+6
|2+3+3
|「一般就業政策」– 專業人士
|3+5
|3+3+2
|「一般就業政策」– 企業家
|3+5
|3+3+2
|「輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃」
|2+6
|2+3+3
外來人才申請人的配偶和子女可一同來港嗎？
可以的，成功來港人士可攜同配偶及18歲以下未婚的子女來港以受養人身份居留，並可自由工作及就讀而不會受到限制。
「外來人才」在港置業常見問題！
1.香港非永久居民在港置業要注意甚麼嗎？
香港永久居民與非永久居民所支付的置業稅務不同，非永居人士需須繳付「買家印花稅」(BSD)及「新從價印花稅」(AVD)，兩項稅務均於2023年施政報告內公布由15%下調至7.5%，減幅達一半。
2.透過人才計劃來港置業有稅務優惠嗎？
是有的。《施政報告2023》針對「合資格外來人才」在港置業進行優化措施，凡於2023年10月25日或以後簽署的買賣合約，均享有「先免後徵」優惠，意指政府會先暫免徵收「買家印花稅7.5%」和「新從價印花稅7.5%」，若然其後未能成為香港永久性居民，才會徵收相關稅項。須留意，雖然政府先免收非永久居民的稅款，但業主仍需繳交與香港永久居民相同的「從價印花稅(第二標準稅率」由100元至樓價4.25%不等，視乎樓價。
3.「先免後徵」有什麼好處?
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樓價$900萬
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從價印花稅
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買家印花稅
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合共稅款
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合資格外來人才
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3%
($27萬)
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先免後徵
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3%
($27萬)
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非香港永久性居民
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7.5%
($67.5萬)
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7.5%
($67.5萬)
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15%
($135萬)
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實際節省稅款
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合共節省$108萬 (-80%)
4. 銀行最高可貸款多少(按揭成數)？
銀行的貸款成數取決於多項準則，例如物業價值、自用/出租、物業類別等。今年政府亦放寬「香港收入人士」和「海外收入收入人士」的按揭成數看齊。根據金管局最新指引，銀行最高可貸款7成按揭。詳細列表如下：
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物業類別
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樓價
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按揭成數(高達)
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住宅物業
(自用)
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$1,500萬或以下
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7成
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$1,500萬至$1,750萬
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6至7成
(上限$1,050萬)
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$1,750萬至$3,000萬
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6成
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$3,000萬至$3,600萬
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5成至6成
(上限$1,800萬)
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$3,600萬或以上
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5成
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住宅物業
(非自用)
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不論價值
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5成
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工商舖/
車位
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不論價值
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6成
*上述僅屬部份參考資料，詳情可參閱金管局網頁。
5. 可申請「按揭保險」貸款9成按揭嗎？
可以的，外來人才只要符合按揭保險計劃的申請條件及準則，亦可借高達9成按揭貸款。當中包括：物業必須是自住用途﹑固定受薪人士，申請時並未持有任何其他香港住宅物業及持有香港身份証(非永久亦可)。
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按揭保險計劃 (適用於樓花及現樓)
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樓價
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最高按揭成數及上限
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$1,000萬或以下
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9成
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$1,000萬至$1,125萬
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8成至9成(上限$900萬)*
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$1,125萬至$1,500萬
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8成
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$1,500萬至$1,715萬
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7成至8成(上限$1,200萬)
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$1,715萬至$3,000萬
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7成
*上述僅屬部份參考資料，詳情可參閱香港按揭證券公司網頁。
6.申請按揭需要什麼文件？
在港工作的外來人才，若然入息來自本地香港，所需提交的文件與港人無異，詳見下述表列文件。若為內地入息人士，一般需提交內地完稅証明(個人名義申請人)；營業執照及近1年驗資報告(公司名義申請人)。
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基本物業資料
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個人名義
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公司名義
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資料僅供參考，銀行對於按揭申請要求之證明文件或有不同，或會按個別情況評估後，要求申請人提供其他額外文件。
沒有收入或沒辦法提供入息證明，有什麼方法可申請按揭貸款？
外來人才可以利用個人資產價值向銀行申請貸款，計算的資產類別包括：香港物業、存款、股票、基金、保險等。須留意，資產審批方式的最高按揭成數為樓價5成。
7. 本身已有一層按揭物業，第二套房按揭須要注意什麼嗎？
申請按揭時已擁有或提供擔保予其他未供滿之按揭物業，已屬「第二套房按揭」，須根據銀行按揭成數下調不少於10%。
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