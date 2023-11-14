外來人才｜一文看清何謂「人才計劃」？ 申請資格、地區、逼留期限、先免後徵優惠及在港置業常見問題

近年「搶人才、留人才」政策接連出台，最新施政報告推出「買家印花稅」和「新住宅印花稅」減半及「先免後徵」措施，大力推動專才來港安居樂業。本文將詳細列出各類人才計劃，即刻分辨您又是否符合資格呢？ 甚麼是｢輸入人才計劃｣？ 「輸入人才計劃」為一大統稱，旨在吸引來自世界各地的優秀人才來港發展，海納對香港經濟發展最需要的專業人士。申請人的教育背景、專業技術及工作經驗均是甄選的準則。「輸入人才計劃」簡單分成八大類，包括： 「高端人才通行證計劃」 ( 高才通 )

「優秀人才入境計劃」 ( 優才 )

「輸入內地人才計劃」 ( 專才 )

「科技人才入境計劃」

「非本地畢業生留港╱回港就業安排」

「一般就業政策–專業人士」

「一般就業政策–企業家」

「輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃」

八大｢人才計劃｣適合邊類人士？及申請資格？ 八大人才計劃適合不同類別人才來港發展，下述圖表列出各項計劃的申請資格及適用的地區人才。 八大人才計劃詳情 計劃名稱 申請資格 適用的人才類別及地區 高端人才通行證計劃 (高才通) A類﹔過去一年年薪達港幣250萬元或以上(或等值外幣)的人士 B類﹔畢業於合資格大學並在過去五年內累積至少三年工作經驗 C類﹔工作經驗少於三年的合資格大學畢業生 (每年配額一萬個) A類﹔高薪人才 B及C類﹔合資格大學所頒授學士學位的畢業生 (詳細可參考政府合資格大學綜合名單) (自2023年10月26日起，越南、老撾及尼泊爾國民可通過高端人才通行證計劃來港工作。) 優秀人才入境計劃 (優才計劃) 以甄選機制方式，劃分兩套計分制度： 「綜合計分制」就申請人的年齡、學歷或專業資格、工作經驗、語文能力和家庭背景評分 「成就計分制」就申請人是否獲得傑出成就或證明其工作對社會有重大貢獻而評分 合格分數為80分；最高為245分 (會因應情況有所調整) 適用於世界各地優秀人才，例如：擁有專業資格人士、奧運獎牌、諾貝爾獎、國家/國際獎項得主 輸入內地人才計劃 (專才計劃) 不限行業類別，主要申請資格包括： 已獲得香港公司聘用，從事的工作與其學歷或工作經驗有關，並且不能輕易覓得本地人擔任

具有良好教育背景、技術資格或經證明的專業經驗 內地優秀人才和專業人士 一般就業政策 (專業人士) 海外、台灣及澳門 專業人士 (非內地居民) 科技人才入境計劃 已獲香港科技公司聘用並取得創新科技署批出的有效配額

具特別認受性的大學所頒授的學科學位

符合創新科技署就相關職位列明的特定條件 科技人才領域包括：先進通訊技術、人工智能、生物科技、網絡安全、數據分析、數碼娛樂、金融科技、綠色科技、集成電路設計、物聯網、材料科學、微電子、量子技術或機械人技術範疇的研發工作 非本地畢業生留港╱ 回港就業安排 修讀香港本地經評審全日制課程或內地與香港的大學按照《中華人民共和國中外合作辦學條例》之全日制課程而獲得學士學位或更高資歷人士 適用於 1) 應屆未獲聘用的非本地畢業生 2) 已獲聘用從事與學科相關實習工作的非本地學生 一般就業政策 (企業家) 能夠對香港經濟作出重大貢獻，考慮因素包括： 業務計劃、投資款額及引進的新科技或技能

營業額、開設的職位數目及財政資源

開辦初創業務獲得政府支持，其申請可獲優先考慮批准

具良好教育背景、技術資格或專業經驗 海外、台灣及澳門 企業家 (非內地居民) 輸入中國籍 香港永久性居民 第二代計劃 不限行業類別，主要申請資格包括： 海外出生，介乎18至40歲

父或母其中一方為香港永久性居民，及在其出生時是已定居海外的中國籍人士

持有學士學位、技術資格或專業經驗

具備良好中文或英文的書寫及口語能力（普通話或粵語） 已移居海外的中國籍香港永久性居民的第二代 上述計劃不適用於阿富汗、古巴及朝鮮的國家；資料只供參考，一切以當局公佈為準。

透過人才計劃來港可獲香港「居留權」？ 人才計劃的逗留期一般採用續簽制，首次逗留為兩或三年(視乎人才計劃種類)。其後可向政府申請延長居留，劃分了「頂尖人才」和「一般人才」。 頂尖人才指申請延長居留時，已在港逗留不少於兩年及在上一課稅年度的薪俸稅達200萬或以上港元之人士。一般頂尖人士只需續簽一次便符合連續居港7年的要求，合資格成為香港永久性居民，獲得在港居留權。而一般人才需續簽兩次才符合資格擁有居留權。以下是各類人才計畫的逗留期限： 逗留期限(年數) 計劃名稱 頂尖人才 一般人才 「高端人才通行證計劃」 2+6 2+3+3 「優秀人才入境計劃」 3+5 3+3+2 「輸入內地人才計劃」 3+5 3+3+2 「科技人才入境計劃」 3+5 3+3+2 「非本地畢業生留港╱回港就業安排」 2+6 2+3+3 「一般就業政策」– 專業人士 3+5 3+3+2 「一般就業政策」– 企業家 3+5 3+3+2 「輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃」 2+6 2+3+3

外來人才申請人的配偶和子女可一同來港嗎？ 可以的，成功來港人士可攜同配偶及18歲以下未婚的子女來港以受養人身份居留，並可自由工作及就讀而不會受到限制。 「外來人才」在港置業常見問題！ 1.香港非永久居民在港置業要注意甚麼嗎？ 香港永久居民與非永久居民所支付的置業稅務不同，非永居人士需須繳付「買家印花稅」(BSD)及「新從價印花稅」(AVD)，兩項稅務均於2023年施政報告內公布由15%下調至7.5%，減幅達一半。 2.透過人才計劃來港置業有稅務優惠嗎？ 是有的。《施政報告2023》針對「合資格外來人才」在港置業進行優化措施，凡於2023年10月25日或以後簽署的買賣合約，均享有「先免後徵」優惠，意指政府會先暫免徵收「買家印花稅7.5%」和「新從價印花稅7.5%」，若然其後未能成為香港永久性居民，才會徵收相關稅項。須留意，雖然政府先免收非永久居民的稅款，但業主仍需繳交與香港永久居民相同的「從價印花稅(第二標準稅率」由100元至樓價4.25%不等，視乎樓價。 3.「先免後徵」有什麼好處? 樓價$900萬 從價印花稅 買家印花稅 合共稅款 合資格外來人才 3% ($27萬) 先免後徵 3% ($27萬) 非香港永久性居民 7.5% ($67.5萬) 7.5% ($67.5萬) 15% ($135萬) 實際節省稅款 合共節省$108萬 (-80%)

4. 銀行最高可貸款多少(按揭成數)？ 銀行的貸款成數取決於多項準則，例如物業價值、自用/出租、物業類別等。今年政府亦放寬「香港收入人士」和「海外收入收入人士」的按揭成數看齊。根據金管局最新指引，銀行最高可貸款7成按揭。詳細列表如下： 物業類別 樓價 按揭成數(高達) 住宅物業 (自用) $1,500萬或以下 7成 $1,500萬至$1,750萬 6至7成 (上限$1,050萬) $1,750萬至$3,000萬 6成 $3,000萬至$3,600萬 5成至6成 (上限$1,800萬) $3,600萬或以上 5成 住宅物業 (非自用) 不論價值 5成 工商舖/ 車位 不論價值 6成 *上述僅屬部份參考資料，詳情可參閱金管局網頁。 5. 可申請「按揭保險」貸款9成按揭嗎？ 可以的，外來人才只要符合按揭保險計劃的申請條件及準則，亦可借高達9成按揭貸款。當中包括：物業必須是自住用途﹑固定受薪人士，申請時並未持有任何其他香港住宅物業及持有香港身份証(非永久亦可)。 按揭保險計劃 (適用於樓花及現樓) 樓價 最高按揭成數及上限 $1,000萬或以下 9成 $1,000萬至$1,125萬 8成至9成(上限$900萬)* $1,125萬至$1,500萬 8成 $1,500萬至$1,715萬 7成至8成(上限$1,200萬) $1,715萬至$3,000萬 7成 *上述僅屬部份參考資料，詳情可參閱香港按揭證券公司網頁。