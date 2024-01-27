外來專才租賃活躍 維景灣畔兩房零議價月租1.85萬租出｜二手樓租賃

外來專才持續為租賃市場添加新動力。利嘉閣地產將軍澳分行經理楊友銘稱，將軍澳維景灣畔新錄得1期6座低層B室二手租賃成交，單位實用面積約530方呎，屬兩房間隔，座向西，望山景。楊友銘表示，新租客為來港工作的海外專才，覺得維景灣畔單位間隔實用，山景優美，加上屋苑現時租盤供應甚少，早前經利嘉閣真盤源平台尋覓上址放租，即向業主洽租，並以零議價1.85萬元承租，折合實用面積呎租34.9元。 據悉，業主於2021年以約890萬元買入，現成功租出，租金回報約2.5厘。

內地專才月租 2.08 萬租藍灣半島兩房 利嘉閣地產藍灣半島分行聯席董事武秉強稱，小西灣藍灣半島亦新錄得9座中層F室的二手租賃成交個案，單位實用面積約506方呎，為兩房連士多房間隔，外望開揚泳池景。據了解，租客為內地專才，鍾情單位間隔合用，坐北向南，景觀開揚，加上屋苑地理位置優越，基座設有巴士總站，對外交通便捷，睇樓後即與業主議價洽租。業主原以2.2萬元放租，經議價後以2.08萬元租出，減幅達1,200元或5.5%，折合實用面積呎租約41元，屬合理水平。