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地產
2024-01-27 16:00:00

外來專才租賃活躍 維景灣畔兩房零議價月租1.85萬租出｜二手樓租賃

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外來專才租賃活躍 維景灣畔兩房零議價月租1.85萬租出｜二手樓租賃

維景灣畔現時有約30個租盤，月租最低入場費約1.65萬元起。（資料圖片）

外來專才持續為租賃市場添加新動力。利嘉閣地產將軍澳分行經理楊友銘稱，將軍澳維景灣畔新錄得16座低層B室二手租賃成交，單位實用面積約530方呎，屬兩房間隔，座向西，望山景。楊友銘表示，新租客為來港工作的海外專才，覺得維景灣畔單位間隔實用，山景優美，加上屋苑現時租盤供應甚少，早前經利嘉閣真盤源平台尋覓上址放租，即向業主洽租，並以零議價1.85萬元承租，折合實用面積呎租34.9元。

據悉，業主於2021年以約890萬元買入，現成功租出，租金回報約2.5厘。

楊友銘補充，該屋苑現時有約30個租盤，月租最低入場費約1.65萬元起。

即睇將軍澳維景灣畔租盤 (House730)

外來專才租賃活躍 維景灣畔兩房零議價月租1.85萬租出｜二手樓租賃

藍灣半島現時有約50個放租盤，兩房單位入場租金由1.8萬元起。（資料圖片）

內地專才月租2.08萬租藍灣半島兩房

利嘉閣地產藍灣半島分行聯席董事武秉強稱，小西灣藍灣半島亦新錄得9座中層F室的二手租賃成交個案，單位實用面積約506方呎，為兩房連士多房間隔，外望開揚泳池景。據了解，租客為內地專才，鍾情單位間隔合用，坐北向南，景觀開揚，加上屋苑地理位置優越，基座設有巴士總站，對外交通便捷，睇樓後即與業主議價洽租。業主原以2.2萬元放租，經議價後以2.08萬元租出，減幅達1,200元或5.5%，折合實用面積呎租約41元，屬合理水平。

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據悉，業主於2017年以約780萬元購入單位，現時成功租出，租金回報約3.2厘。

武秉強補充，該屋苑現時有約50個放租盤，房單位入場租金由1.8元起。

即睇小西灣藍灣半島租盤 (House730)

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