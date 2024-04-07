二手租賃交投仍持續熱鬧，利嘉閣地產康怡區助理營業董事丁培鴻稱，新近促成鰂魚涌南豐新邨12座中層F室租務，單位實用面積391方呎，採兩房間隔，外望開揚內園景。新租客為外區客人，早前見上述放盤即約代理睇樓，鍾情單位附帶嶄新裝潢，外望開揚景觀，加上屋苑毗鄰購物商場及港鐵太古站，民生配套齊全，睇樓後即與業主議價洽租。業主原以17,000元放租，經議價後以16,400元成交，折合實用呎租42元。據悉，業主於2022年以638萬元購入上址，現成功租出，租金回報率約3.1厘。他補充，南豐新邨目前約只有8個放租盤，最低入場租金約由15,000元起。
即睇鰂魚涌南豐新邨租盤(HOUSE730)
外區客睇中有新裝 1.64萬租南豐新邨中層兩房 業主回報逾3厘｜二手樓租賃
二手租賃交投仍持續熱鬧，利嘉閣地產康怡區助理營業董事丁培鴻稱，新近促成鰂魚涌南豐新邨12座中層F室租務，單位實用面積391方呎，採兩房間隔，外望開揚內園景。新租客為外區客人，早前見上述放盤即約代理睇樓，鍾情單位附帶嶄新裝潢，外望開揚景觀，加上屋苑毗鄰購物商場及港鐵太古站，民生配套齊全，睇樓後即與業主議價洽租。業主原以17,000元放租，經議價後以16,400元成交，折合實用呎租42元。據悉，業主於2022年以638萬元購入上址，現成功租出，租金回報率約3.1厘。他補充，南豐新邨目前約只有8個放租盤，最低入場租金約由15,000元起。