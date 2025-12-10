外區白居二客睇中一原因 383萬買沙田綠怡雅苑一房 呎價創屋苑年內最高(有圖)｜二手居屋成交

葉搏麟指，原業主於2016年以300萬元一手購入單位，持貨約9年，現轉售帳面獲利83萬元或約27.7%。

據了解，上址於居屋第二市場開價428萬元放售，放盤約1年，最後減價45萬元或約10.5%，以383萬元易手，呎價約10,213元，呎價為該屋苑今年最高。新買家為外區白居二客，鍾情屋苑環境舒適，而且單位附設靚裝修可即買即住，因此決定購入。

二手居屋市場交投活躍，沙田綠怡雅苑近日連錄白居二客成交個案。萬方地產區域經理葉搏麟表示，沙田綠怡雅苑2座高層B室，實用面積約375方呎，一房連露台間隔，坐向西北，外望開揚市景。

⇊ 直擊綠怡雅苑 2 座高層 B 室 ⇊

中層兩房 580 萬居二價沽

葉搏麟稱，綠怡雅苑1座中層G室，實用面積約584方呎，兩房連露台間隔，坐向東南，外望山景，於居二市場叫價580萬元，最後減價16.2萬元或約2.8%，以563.8萬元售出，呎價約9,654元。

葉搏麟透露，買家為外區白居二家庭客，鍾情屋苑環境舒適有會所，而且單位附設露台，因此決定購入。原業主於2020年以448萬元一手買入單位，持貨約5年，現轉售帳面賺115.8萬元或約25.8%。

資料顯示，綠怡雅苑位於小瀝源路63號，為房協的資助出售房屋項目，由3座樓高32至36層的住宅大樓組成，提供1,020伙。