外國回流客入市 斥628萬買白石角嘉熙兩房 上手6年蝕逾2球走｜二手市況

市場消息指，嘉熙3座低層B室，實用面積約489方呎，兩房間隔。單位早前叫價690萬元放售，經議價後以628萬元獲外國回流客承接，累減62萬元或約9%，呎價約12,843元。

外國回流客擲 568 萬「租轉買」深井麗都花園

晉誠地產高級營業經理鄧錦雄表示，深井麗都花園3座中層B室，實用面積約657方呎，屬三房套房間隔。從單位相片可見，內櫳有企理裝修，享海景。據了解，原業主最初開價648萬元，經多番議價調整後，最終以568萬元沽出，累減80萬元或約12.3%，呎價約8,645元。

鄧錦雄透露，新買家外國回流，現租用附近物業，眼見利息回落，租金上調，決定自置物業；參觀多個青山公路沿線物業，最後決定購入麗都花園，因交通相對方便，鄰近有食肆及超市，起居日常方便。據悉，原業主於2016年以500萬元買入單位，由於希望搬近屋企人而決定沽貨，持貨約8年，帳面獲利68萬元或約13.6%離場。