二手租賃持續獲承接。利嘉閣地產將軍澳(坑口區)分區董事蔡庭勇稱，最新促成將軍澳海茵莊園2座低層C1室租務，單位實用面積245方呎，屬開放式戶型，外望開揚景致。新租客為來港工作的外籍人士，睇中屋苑擁園林景觀，環境鳥語花香，整體有酒店式公寓的感覺，於是向業主洽租，最後以每月12,300元即睇即租，平均實用面積呎租50元。據悉，業主於2021年以約543.1萬元買入上址單位，現成功租出，可享租金回報約2.7厘。他補充，海茵莊園目前約只有2個放租盤，最低入場租金約由15,000元起。
即睇將軍澳海茵莊園放盤(HOUSE730)
外籍租客心儀海茵莊園有酒店式公寓feel 1.23萬租開放式戶｜入伙盤租賃
二手租賃持續獲承接。利嘉閣地產將軍澳(坑口區)分區董事蔡庭勇稱，最新促成將軍澳海茵莊園2座低層C1室租務，單位實用面積245方呎，屬開放式戶型，外望開揚景致。新租客為來港工作的外籍人士，睇中屋苑擁園林景觀，環境鳥語花香，整體有酒店式公寓的感覺，於是向業主洽租，最後以每月12,300元即睇即租，平均實用面積呎租50元。據悉，業主於2021年以約543.1萬元買入上址單位，現成功租出，可享租金回報約2.7厘。他補充，海茵莊園目前約只有2個放租盤，最低入場租金約由15,000元起。