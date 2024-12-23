多家麵包店接連銅鑼灣插旗 日本過江龍TruffleBakery逾20萬租勿地臣街3千呎兩層舖｜商舖市況

銅鑼灣區接連獲本地及海外人氣網紅麵包店進駐，掀起城中一股「排隊買麵包」的熱潮，更帶動區內個別地段人流持續旺盛。繼藝人唐詩詠從日本拜師學藝開店的利園山道網紅麵包店33 CUBREAD後，最新有銅鑼灣勿地臣街一個地下及1樓舖位，獲日本「過江龍」TruffleBakery承租，月租約20多萬元，而該店皇牌產品為白松露鹽包。

中原(工商舖)商舖部高級分區營業董事梁偉傑表示，是次租務成交位於銅鑼灣勿地臣街11至13號地舖及1樓，由永義國際發展的一幢全新商廈，該店舖地舖面積約1,056方呎，1樓面積約2,077方呎，合共涉約3,133方呎，總月租約20餘萬元，平均呎租約逾80元。該舖位處銅鑼灣核心區域，鄰近多條主要街道，交通便利及人流密集，適合零售及餐飲業發展。他指出，新租客為日本人氣麵包店TruffleBAKERY首間海外分店，於日本已有17家店舖，近年成為日本爆紅麵包店；今次選址在銅鑼灣，不僅看準該區消費者對高品質及創意餐飲的強勁需求，也希望藉此吸引更多本地及國際遊客。

3 人氣麵包店聚集 引發排隊熱 梁偉傑稱，銅鑼灣區自唐詩詠創立的麵包品牌33 CUBREAD，因其明星效應及高質產品成功搶佔市場，不僅吸引大批粉絲和街坊排隊，更帶動了利園山道周邊商舖租賃需求，令該街道一帶迅即旺起來。另一家來自日本大阪的創意麵包店Merci Moncher，近期亦於銅鑼灣蘭芳道開店，以日式及歐式麵包為主打，同樣吸引大量市民及遊客光顧，成為該區餐飲市場的亮點之一。

由唐詩詠創立的麵包品牌33 CUBREAD，開業以來吸引不少粉絲和街坊排隊，亦帶動了銅鑼灣區二線商舖的租賃需求。(資料圖片)

高端零售放緩 餐飲零售上位 他指出，此次勿地臣街新開業的TruffleBAKERY，與33 CUBREAD及Merci Moncher形成互相輝映的效應，共同鞏固銅鑼灣作為餐飲購物天堂的地位。近年來，明星品牌及創新餐飲品牌的進駐，為銅鑼灣的舖位租務市場帶來新機遇，在高端零售需求放緩的情況下，餐飲零售成為市場的主要增長動力，進一步體現了市場對高端餐飲需求的持續增長，預計將吸引更多年輕消費者及遊客光顧，推動周邊商舖租務活躍，並為該區舖市注入新活力。

銅鑼灣新興麵包店進駐情況一覽表： 地址 面積(約平方呎) (未核實) 月租(約元) 呎租(約元) 租客 備註 勿地臣街11至13號地舖及1樓 3,133 20餘萬 80餘 TruffleBAKERY 首間海外分店 利園山道61-73號寶榮大樓地下C號舖 750 6萬 80 33 CUBREAD TVB視后唐詩詠創立明星品牌 利園山道61-73號寶榮大樓地下F號舖 1,200 16萬 133 Hashtag B 以自家製蛋撻享譽內地及海外 蘭芳道15號地下 1,200 13萬 108 Merci Moncher 來自日本大阪，主打多款日式及歐式麵包 即睇銅鑼灣區店舖租盤(HOUSE730)