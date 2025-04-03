多年前賣樓 見供平過租重臨！租客斥760萬購深井碧堤半島再上車｜二手樓成交

中原地產深井陳記商業廣場分行高級資深分區營業經理梁璟華表示，碧堤半島6座中層D室，實用面積約755方呎，三房套房連儲物套房間隔，坐向正南，享海景。原業主於去年5月叫價848萬元放售，放盤近1年，最後議價至760萬元沽出，呎價10,066元，累減88萬元或約10.4%。

樓市氣氛轉旺，二手市場不乏「租轉買」成交個案，最近有多年前賣樓的深井租客，見樓價已回到多年前低位，供平過租重臨，決定斥760萬購入區內深井指標屋苑碧堤半島三房「再上車」，代理透露成交價低市價約7%。

梁璟華稱，屋苑對上一宗同類成交為9座中層A室，實用面積同約755方呎，上月以818萬元售出，呎價約10,834元，可見是次成交價低約7%。買家為區內租客，曾經是碧堤半島的業主，見自從樓市全面撤辣及踏入減息周期後，樓市漸轉回穩，加上樓價已回到多年前低位，供平過租重臨，遂把握時機入市，重投業主行列。

據悉，原業主於2011年以580萬元購入單位，持貨約14年，現轉售帳面獲利180萬元，單位期內升值約31%。梁璟華指，碧堤半島近日成交保持不俗，3月份共錄得約7宗二手買賣，平均實用呎價約10,320元。