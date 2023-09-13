夜市經濟｜富豪酒店旗下尚瓏基座一籃子舖位放租 意向呎租50元起

政府近期大力推動夜市經濟，多家商場發展商率先表態支持，延長商場夜間營業時間，並積極推出夜間購物現金券等，以提振消費意欲。富豪酒店集團亦趁勢推出旗下西營盤尚瓏一籃子單位招租，舖位意向呎租約50元起。
同區舖位呎租最平72元
中原(工商舖)商舖部高級區域營業董事何潔釵表示，上述招租舖位為西營盤皇后大道西160號尚瓏基座部分，包括A、C至D舖及1樓E至F舖，舖位建築面積約781至5,965方呎，意向呎租約50元起。項目基座部分設有獨立電梯，連接地下及一樓商舖，方便區內居民消費，而招租舖位皆配備來去水及獨立洗手間。她指出，參考同區舖位成交個案，呎租由約72至100元水平，如中環伊利近街14D至14F號FOOK WO BUILDING地下A號舖，面積約450方呎，成交月租約4.5萬元，折合呎租約100元；而中環荷李活道27號地舖，月租約8.3萬元，以其面積約1,000方呎計算，折合呎租約83元。另外，中環雲咸街全新住宅項目瑧蓺2個放租中的地舖，面積同約1,400方呎，現時叫租呎價約71及85元，意向月租約10萬元起。相比之下，今番業主叫價相對吸引。
距離西營盤站僅1分鐘
尚瓏為富豪酒店集團發展之商住物業，樓高28層，共有130伙，項目鄰近佐治五世紀念公園足球場、李陞街遊樂場及西湖里遊樂場，同區亦有內設泳池及體育館的中山紀念公園，休閒設施充足。此外，項目亦鄰近PMQ元創坊及大館，加上近年西營盤為文青朝聖勝地，瀰漫著濃厚的中西新舊文化色彩。交通方面，項目與港鐵西營盤站出口僅1分鐘步程，駕車經西隧更快速抵達九龍及新界各區，而配合政府即將推動的夜經濟消費文化，何潔釵預相信，上述項目招租反應會見踴躍。