夥中原推按揭優惠 柏瓏III收票超額逾10倍

信和置業(083)、嘉華國際(173)、中國海外(688)及港鐵(066)合作的港鐵錦上路站「柏瓏」2期「柏瓏III」反應熱烈，截止昨午累計收票逾2,300票，以已推出單位206伙計，超額逾10倍。信和置業執行董事田兆源表示，入票人士不泛內地客，料短期內公布銷售安排。

三成入飛者為投資者

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「柏瓏III」中原客戶當中，用家佔約七成，並尤其受到家庭上車客及年輕客垂青。另佔約三成客人為收租投資客。參考入伙不久的1、2期租務表現，預計「柏瓏III」落成後呎租平均可達40元水平，租金回報料近4厘。