夥中原推按揭優惠 柏瓏III收票超額逾10倍

信和置業(083)、嘉華國際(173)、中國海外(688)及港鐵(066)合作的港鐵錦上路站「柏瓏」2期「柏瓏III」反應熱烈，截止昨午累計收票逾2,300票，以已推出單位206伙計，超額逾10倍。信和置業執行董事田兆源表示，入票人士不泛內地客，料短期內公布銷售安排。
三成入飛者為投資者
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「柏瓏III」中原客戶當中，用家佔約七成，並尤其受到家庭上車客及年輕客垂青。另佔約三成客人為收租投資客。參考入伙不久的1、2期租務表現，預計「柏瓏III」落成後呎租平均可達40元水平，租金回報料近4厘。
中原地產及中原按揭特別為「柏瓏 III」買家特設全新「柏瓏III GRAND MAYFAIR III」置優越按揭優惠，凡經中原按揭轉介可申請多元化樓按優惠，包括「低息定按優惠」及「高回贈H按優惠」，前者首3年或首5年定息2.73厘，其後按息低至P減1.75厘，與市場H按封頂息一致；後者全期按息低至H加1.3厘，封頂息保障低至P減2厘設現金回贈高達貸款額1.4%。中原按揭董事總經理王美鳳表示，兩計劃各具優勢，買家可選擇透過按保計劃申請高達九成按揭，以「柏瓏 III」首張價單一房折實入場價為466.6萬元計，即低至一成基本首期46萬多元，按揭年期長達30年。