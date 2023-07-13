大刁告吹｜波老道豪宅撻訂 施永青：個別事件 睇啱睇錯有待證實

長江實業集團(1113)於去年9月底宣布以近207.7億元出售旗下西半山波老道21號豪宅項目「21 BORRETT ROAD」餘下住宅單位及車位予新加坡基金LC Vision Capital，不過長實今日(13日)發表通告指，買方並無遵照買賣協議條款支付約10.38億元的第一筆部分付款及其應計利息。儘管雙方已嘗試按不損害權益基礎通過討論解決違約問題，惟未能達成解決方案。因此，於今日賣方已根據買賣協議向買方發出終止通知致使買賣協議被即時終止，並沒收買方已支付的金額近20.77億元的訂金。因此，買賣協議項下擬進行的出售事項及可能提供的買方貸款將不會進行。

有看法指事件對本港樓市前景造成一大陰霾，中原集團創辦人施永青接受本報採訪時指，對市場的確「唔係好消息」，惟相信是個別事件，「社會上有人睇好有人睇淡好正常，我都講過本港樓市現況唔容易大好。」他稱，相信政府亦留意到市場醞釀有變，才於上周推出放寬物業按揭成數措施。