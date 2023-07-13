大刁告吹｜波老道豪宅撻訂 施永青：個別事件 睇啱睇錯有待證實

長江實業集團(1113)於去年9月底宣布以近207.7億元出售旗下西半山波老道21號豪宅項目「21 BORRETT ROAD」餘下住宅單位及車位予新加坡基金LC Vision Capital，不過長實今日(13日)發表通告指，買方並無遵照買賣協議條款支付約10.38億元的第一筆部分付款及其應計利息。儘管雙方已嘗試按不損害權益基礎通過討論解決違約問題，惟未能達成解決方案。因此，於今日賣方已根據買賣協議向買方發出終止通知致使買賣協議被即時終止，並沒收買方已支付的金額近20.77億元的訂金。因此，買賣協議項下擬進行的出售事項及可能提供的買方貸款將不會進行。
有看法指事件對本港樓市前景造成一大陰霾，中原集團創辦人施永青接受本報採訪時指，對市場的確「唔係好消息」，惟相信是個別事件，「社會上有人睇好有人睇淡好正常，我都講過本港樓市現況唔容易大好。」他稱，相信政府亦留意到市場醞釀有變，才於上周推出放寬物業按揭成數措施。
波老道撻訂｜不排除拆售小業主或更好價
施永青表示，現階段難以評論長實出售的價錢是高或低，「發展商一大批貨賣俾投資者，價錢上可能有優惠」，正常應該「留啲水位」予新買家有機會轉售獲利，不過目前新買家決定放棄交易，估計發展商會「放返啲盤」予地產代理賣俾小業主，「用家好少會轉軚，日後賣嘅價錢或者會好過賣俾投資者。」
對於投資者反悔原因，施永青認為，投資者經常有不同看法，對自己所做的決定反悔，例如交易無利可圖、另有更好的投資機會等，「投資者成日反來反去，呢頭買入果頭賣出，有時蝕本都賣，呢次蝕訂金都賣，但係睇啱睇錯就有待證實。」
長實執行董事趙國雄回應指，「21 BORRETT ROAD」豪宅項目位於香港最尊貴之山頂地段，乃一項稀珍的優質資產。在簽訂買賣合約後，由於市場不斷變化及利率變動，儘管雙方已嘗試在不損害權益的基礎上討論，研究不同方案解決問題，惟最終未能達成協議，集團只好執行相關合約條款，甚為可惜。集團將按市況重新作出銷售安排。