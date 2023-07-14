大刁觸礁｜波老道208億交易告吹 長實袋廿億 港史最大撻訂

長江實業集團(1113)於去年9月底以約207.7億元向新加坡基金華瑞資本出售西半山波老道豪宅項目「21 BORRETT ROAD」餘下的住宅及車位，惟昨宣布交易告吹，沒收買方逾20.76億元訂金，成為本港歷來最大宗撻訂個案。長實執行董事趙國雄對此表示「甚為可惜」，透露集團將按市況重新作出銷售安排。
長實表示，因買方並無遵照買賣協議條款，支付約10.38億元的第一筆部分付款及其應計利息，已根據買賣協議向買方發出終止通知致使買賣協議被即時終止，沒收近20.77億元訂金。因此，買賣協議項下擬進行的出售事項及可能提供的買方貸款將不會進行。長實指，終止買賣協議將不會對公司的業務及財務狀況，以及其股東的整體利益造成任何重大不利影響。
趙國雄：受市況利率影響 將重售
趙國雄表示，「21 BORRETT ROAD」豪宅項目位於香港最尊貴的山頂地段，乃一項稀珍的優質資產。在簽訂買賣合約後，由於市場不斷變化及利率變動，儘管雙方已嘗試在不損害權益的基礎上討論，研究不同方案解決問題，惟最終未能達成協議，集團只好執行相關合約條款，甚為可惜，並將按市況重新作出銷售安排。
施永青：個別事件 投資者決定常變
中原集團創辦人施永青(圖)接受本報查詢時稱，事件對樓市的確「唔係好消息」，惟相信是個別事件，「社會上有人睇好有人睇淡好正常，我都講過本港樓市現況唔容易大好」。他認為，投資者經常有不同看法而對自己的決定反悔，如交易無利可圖、另有更好的投資機會等，「投資者成日反來反去，呢頭買入嗰頭賣出，呢次蝕訂唔買，但係睇啱定錯就有待證實。」他不排除發展商將項目拆售予小業主或更好價。
萊坊董事兼大中華區研究及諮詢部主管王兆麒向傳媒說，交易涉及金額龐大，現時高息環境下或對買方財務的壓力遠較當時收購大；而現時市場整體資金不足，部分大額交易在短期內或會擱置甚至取消。
是次交易涉及「21 BORRETT ROAD」152伙住宅單位及273個車位，住宅單位平均呎價約6.2萬元。