大刁觸礁｜波老道208億交易告吹 長實袋廿億 港史最大撻訂

長江實業集團(1113)於去年9月底以約207.7億元向新加坡基金華瑞資本出售西半山波老道豪宅項目「21 BORRETT ROAD」餘下的住宅及車位，惟昨宣布交易告吹，沒收買方逾20.76億元訂金，成為本港歷來最大宗撻訂個案。長實執行董事趙國雄對此表示「甚為可惜」，透露集團將按市況重新作出銷售安排。

長實表示，因買方並無遵照買賣協議條款，支付約10.38億元的第一筆部分付款及其應計利息，已根據買賣協議向買方發出終止通知致使買賣協議被即時終止，沒收近20.77億元訂金。因此，買賣協議項下擬進行的出售事項及可能提供的買方貸款將不會進行。長實指，終止買賣協議將不會對公司的業務及財務狀況，以及其股東的整體利益造成任何重大不利影響。

趙國雄：受市況利率影響 將重售

趙國雄表示，「21 BORRETT ROAD」豪宅項目位於香港最尊貴的山頂地段，乃一項稀珍的優質資產。在簽訂買賣合約後，由於市場不斷變化及利率變動，儘管雙方已嘗試在不損害權益的基礎上討論，研究不同方案解決問題，惟最終未能達成協議，集團只好執行相關合約條款，甚為可惜，並將按市況重新作出銷售安排。

