大劉直言「豬頭炳」 呂麗君晉環首撻訂輸350萬 重售2820萬賣平近兩成｜新盤撻訂

華人置業(127)創辦人「大劉」劉鑾雄前女友呂麗君(現名呂姵霖)於2021年豪擲逾1.4億元，大手買入4伙由路勁地產牽頭發展的黃竹坑港島南岸第1期「晉環」單位，惟近期被指投資失利，該批單位自今年初起一直傳出面臨撻訂危機，其中1伙於上周四(14日)正式終止交易，為1B座40樓A室，實用面積919方呎，三房間隔，成交價3,501.3萬元，呎價達38,099元，料損失10%訂金，涉資350.13萬元。

據成交紀錄冊顯示，上述單位已於周一(18日)以2,820萬元重新售出，造價較呂麗君逾兩年半前的買入價低出681.3萬元，期內跌價約19.5%。

上月記者會坦言用 10% 首期買晉環難成交

事實上，「大劉」在上月記者會上指：「人地有錢買晉環FULL PAY，佢唔係架，俾10%(首期)，另外又俾15%稅政府，人地有錢佬太太俾晒錢買晉環，佢唔係架，冇腦架，咁點樣成交，以為好精其實蠢到隻豬咁，豬頭炳嚟架」。