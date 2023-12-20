大劉直言「豬頭炳」 呂麗君晉環首撻訂輸350萬 重售2820萬賣平近兩成｜新盤撻訂

華人置業(127)創辦人「大劉」劉鑾雄前女友呂麗君(現名呂姵霖)於2021年豪擲逾1.4億元，大手買入4伙由路勁地產牽頭發展的黃竹坑港島南岸第1期「晉環」單位，惟近期被指投資失利，該批單位自今年初起一直傳出面臨撻訂危機，其中1伙於上周四(14日)正式終止交易，為1B座40樓A室，實用面積919方呎，三房間隔，成交價3,501.3萬元，呎價達38,099元，料損失10%訂金，涉資350.13萬元。
據成交紀錄冊顯示，上述單位已於周一(18日)以2,820萬元重新售出，造價較呂麗君逾兩年半前的買入價低出681.3萬元，期內跌價約19.5%。
上月記者會坦言用10%首期買晉環難成交
事實上，「大劉」在上月記者會上指：「人地有錢買晉環FULL PAY，佢唔係架，俾10%(首期)，另外又俾15%稅政府，人地有錢佬太太俾晒錢買晉環，佢唔係架，冇腦架，咁點樣成交，以為好精其實蠢到隻豬咁，豬頭炳嚟架」。
其餘3伙迄今仍未完成交易
資料顯示，呂麗君於2021年5月大手買入4伙「晉環」單位，均為1B座高層A室，實用面積919方呎的三房單位，當時成交價介乎約3,483.9萬至3,536.4萬元，呎價37,910元至38,481元不等，合共涉及逾1.4億元，更需付逾千萬元「辣招稅」。
據報今年3月已傳出疑似撻訂，迄今率先有1伙正式撻訂，其餘3伙迄今仍未完成交易，成交紀錄冊亦未有顯示已終止買賣或取消交易。
大劉年初斥4000萬買呂麗君灣仔壹環單位 後悔「應該由佢破產」
「大劉」今年初以首置名義斥資4,000萬元購入呂麗君旗下灣仔壹環頂層特色戶，但於上月記者會上稱：「後悔之前幫個賤人，應該由佢破產」。「大劉」更透露「有一次我當住仔囡講，你阿媽XX都唔係第一次啦，我都救咗佢三次，班囝囡立即呆晒，佢阿媽傻咗係到傻笑，俾人CALL孖展，冇錢補倉呀，佢阿媽最叻就係傻笑，對住啲囝囡講『我唔記得咗啦』」。
該壹環頂層特色單位，實用面積約1,363方呎，原由呂麗君的父親呂立強及胞兄呂雲峯於2014年2月一同買入，當年作價約5,120.53萬元，不過在2017年及2018年已轉售予呂麗君。