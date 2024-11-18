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地產
2024-11-18 09:45:15

大圍二手樓連環見紅 三房半年劈價330萬甩手 6年貶值26%｜二手市況

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大圍二手樓連環見紅 三房半年劈價330萬甩手 6年貶值26%｜二手市況

大圍二手樓連環見紅 三房半年劈價330萬甩手 6年貶值26%｜二手市況

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減息後樓市交投氣氛雖見改善，惟業主蝕讓情況持續，其中大圍區屋苑二手成交連環「見紅」，有業主不但大劈價330萬元沽貨，帳面更勁輸逾300萬元離場。

聚龍居三房6年帳輸310萬走

世紀21奇豐物業第一城分行高級分行經理袁麗詩表示，聚龍居3座高層C室，實用面積約736方呎，屬三房兩廳間隔，坐向西南，外望開揚景觀。原叫價1,200萬元，放盤半年累減330萬元或約27.5%，以870萬元沽出，呎價約11,821元。

據了解，原業主於2018年以1,180萬元購入上址，持貨約6年，現轉售帳面虧損310萬元，物業期內貶值約26.3%

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薈蕎一房6年轉手勁蝕三成

半新盤仍為蝕讓重災區，2018年入伙、樓齡約6年的薈蕎爆出大額蝕讓交投。中原地產沙田市中心分行區域營業董事黎宗文表示，薈蕎1翼中層A3室，實用面積約395方呎，一房間隔，去年叫價約630萬元，今年4月降至550萬元，日前議價後以513萬元易手，累減117萬元或約18.6%，呎價約12,987元。

據了解，新買家為上車客，見屋苑少有放盤，單位間隔合用，價錢吸引，即承接單位自用。原業主於2018年以734萬元購入單位，持貨約6年，現轉售帳面損手約221萬元，物業期內蒸發約30.1%

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上車客715萬買柏傲莊一房

另外，柏傲莊再有業主損手「跳船」。中原地產沙田豪宅沙田廣場分行副區域營業經理劉俊杰表示，柏傲莊27B座中層C室，實用面積約329方呎，一房間隔，放盤時叫價約738萬元，議價後減23萬元或約3.1%，以715萬元易手，呎價約21,733元。

據了解，新買家為上車客，見屋苑交通便利，亦有大型商場及會所，生活配套完善，即入市單位自住。原業主於2020年以732萬元買入單位，持貨約4年，是次易手蝕約17萬元，物業期內貶值約2.3%

豐盛苑兩房6年跌價20%

居屋亦難逃損手命運，世紀21奇豐物業迎海分行區域經理趙詠欣表示，大圍豐盛苑榮盛閣(A)中層09室，實用面積約381方呎，兩房兩廳間隔，坐向南面，外望山景。

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據了解，單位原開價368萬元，放盤4個月減價20萬元或約5.4%後，以348萬元(已補地價)沽出，呎價約9,134元。原業主於2018年購入上址，當時作價435萬元(已補地價)，持貨約6年，現轉售帳面損失87萬元，物業期內跌價約20%

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