大圍二手樓連環見紅 三房半年劈價330萬甩手 6年貶值26%｜二手市況

據了解，原業主於2018年以1,180萬元購入上址，持貨約6年，現轉售帳面虧損310萬元，物業期內貶值約26.3%。

世紀21奇豐物業第一城分行高級分行經理袁麗詩表示，聚龍居3座高層C室，實用面積約736方呎，屬三房兩廳間隔，坐向西南，外望開揚景觀。原叫價1,200萬元，放盤半年累減330萬元或約27.5%，以870萬元沽出，呎價約11,821元。

薈蕎一房 6 年轉手勁蝕三成

半新盤仍為蝕讓重災區，2018年入伙、樓齡約6年的薈蕎爆出大額蝕讓交投。中原地產沙田市中心分行區域營業董事黎宗文表示，薈蕎1翼中層A3室，實用面積約395方呎，一房間隔，去年叫價約630萬元，今年4月降至550萬元，日前議價後以513萬元易手，累減117萬元或約18.6%，呎價約12,987元。

據了解，新買家為上車客，見屋苑少有放盤，單位間隔合用，價錢吸引，即承接單位自用。原業主於2018年以734萬元購入單位，持貨約6年，現轉售帳面損手約221萬元，物業期內蒸發約30.1%。