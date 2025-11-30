熱門搜尋:
2025-11-30 18:30:00

大圍名城吸引外區客 高層三房套「零議價」獲承接 呎價逾1.7萬｜二手樓成交

大圍名城連錄外區客入市個案。(資料圖片)

利好消息帶動下，近期整體交投暢旺，大圍名城連錄外區客入市個案。中原地產大圍豪宅柏傲莊第三分行分區營業經理周偉航表示，名城3期盛世1座高層ND室，單位實用面積約757方呎，三房連套房連儲物房間隔，望開揚景，成功「零議價」以1,313萬元獲承接，呎價約17,345元。

據了解，新買家為外區客，見屋苑位置方便，單位高層開揚，質素高，少有放盤，即承接單位自用。原業主於2012年以約871萬元購入單位，持貨約13年，是次易手帳面獲利442萬元，單位期內升值約50.7%

同期另一高層三房套轉手帳賺「4球」

中原地產大圍豪宅柏傲莊第一分行分區營業經理莊鈞雄指，名城3期盛世2座高層SA室，單位實用面積約688方呎，三房連套房間隔。原開價約1,150萬元，議價後減價25萬元或約2.2%，以1,125萬元沽出，呎價約16,352元。

據了解，新買家為外區客，見屋苑交通方便，加上單位價錢合理，即承接單位自用。原業主於2012年以約722萬元購入單位，持貨約13年，是次易手帳面賺403萬元，單位期內升值約55.8%

資料顯示，名城位於大圍美田路1號，2010年入伙，分為3期共有12座，提供4,264個單位。

