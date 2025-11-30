大圍名城吸引外區客 高層三房套「零議價」獲承接 呎價逾1.7萬｜二手樓成交

利好消息帶動下，近期整體交投暢旺，大圍名城連錄外區客入市個案。中原地產大圍豪宅柏傲莊第三分行分區營業經理周偉航表示，名城3期盛世1座高層ND室，單位實用面積約757方呎，三房連套房連儲物房間隔，望開揚景，成功「零議價」以1,313萬元獲承接，呎價約17,345元。

據了解，新買家為外區客，見屋苑位置方便，單位高層開揚，質素高，少有放盤，即承接單位自用。原業主於2012年以約871萬元購入單位，持貨約13年，是次易手帳面獲利442萬元，單位期內升值約50.7%。