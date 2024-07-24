二手蝕讓潮持續，大圍鐵路沿線居屋業主沽貨亦損手離場。中原地產沙田市中心分行區域營業董事黎宗文表示，大圍區本月至今暫錄約27宗二手成交，其中居屋富嘉花園佔約2宗，屋苑最新錄3座低層E室易手，單位建築面積542方呎，實用面積484方呎，採兩房間隔，原本開價約710萬元，其後減至668萬元，日前議價後以自由市場價600萬元沽出，平均實用呎價12,397元，累減約110萬元。據了解，新買家為上車客，原業主則於2019年以645萬元購入單位，持貨約5年，現轉手帳面需蝕約45萬元，單位期內貶值約7%。
即睇大圍富嘉花園放盤(HOUSE730)
大圍居屋富嘉花園兩房 自由價600萬蝕沽 5年貶值45萬｜二手蝕讓
二手蝕讓潮持續，大圍鐵路沿線居屋業主沽貨亦損手離場。中原地產沙田市中心分行區域營業董事黎宗文表示，大圍區本月至今暫錄約27宗二手成交，其中居屋富嘉花園佔約2宗，屋苑最新錄3座低層E室易手，單位建築面積542方呎，實用面積484方呎，採兩房間隔，原本開價約710萬元，其後減至668萬元，日前議價後以自由市場價600萬元沽出，平均實用呎價12,397元，累減約110萬元。據了解，新買家為上車客，原業主則於2019年以645萬元購入單位，持貨約5年，現轉手帳面需蝕約45萬元，單位期內貶值約7%。