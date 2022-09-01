大圍新盤｜3買家「打退堂鼓」！柏傲莊III取消交易宗數增至232宗

由新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展的大圍站上蓋柏傲莊III(第1及第8座)，於去年7月宣布拆卸重建，發展商上周五(8月26日)公布項目預計關鍵日期推遲至2025年3月31日，即樓花期長約31個月。有買家決定「打退堂鼓」，該盤近日再新增3宗取消交易個案，令一年來取消交易宗數增至232宗，佔已售單位總數約845伙逾27%。

全屬兩房單位 成交價最高 1219 萬

據成交紀錄冊顯示，第8B座16樓B室、29樓E室及第1B座39樓C室，實用面積介乎475至534方呎，均屬兩房間隔，原於去年6月以995.4萬至1,219.1萬元成交，最新顯示買家已終止買賣合約；總結8月該盤共錄12宗取消交易個案。

發展商上周五公布柏傲莊III買家補償安排，將通過律師樓向買家發信，詳細解釋情况及簽署相關文件的後續安排；而賣方律師代表亦會提供補充協議予買家。根據於去年7月向買家發出的信件，買家可選擇按補充協議完成買賣合約或取消交易。無論買家最終決定選擇哪一個方案，均可獲一筆過額外津貼及相關時段的利息補償。​

若買家選擇繼續完成交易，當中的利息補償會按去年7月向買家發出的信件中提出的時段計算，即按2023年6月30日至買賣合約中相關條文規定的成交日，以最優惠利率加2厘(即7厘)計算，並會在買家簽署補充協議時先支付首半年的利息補償。以購買樓價1,500萬元單位的即供買家為例，一筆過額外津貼連同利息補償，共可獲約219萬元，相等於樓價近15%。​