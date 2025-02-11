大圍橙色空間全幢工業大廈招標出售 意向價7億｜工廈市況

橙色空間為樓高9層的工業大廈，總建築面積約236,148方呎。大廈配套優良，提供3部電梯，地下樓底特高達5.4米，亦設有40呎貨櫃車位。物業地下附有車路直接連接1樓停車場，全層提供18個貨車位。物業亦設有三塊大型廣告牌，目前由大廈知名租戶使用，分別為電動車龍頭比亞迪及國際網購轉運商Buyandship。大廈亦具四面單邊優勢，享充足採光通風，加上地契條款容許作倉庫用途，可作轉型為迷你倉業務。

世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷表示，橙色空間位置連接多條主要幹道，無論駕車到港島及九龍各主要區域均在20分鐘車程內，甚至往返內地、機場亦不多於30分鐘。此外，大廈外牆為全橙色搶眼設計，面向九龍往沙田尖山隧道出口來回，日夜車水馬龍，極具廣告效應。

甄浚岷稱，近年電商行業南下急速發展，早前京東集團亦斥資約18億元收購沙田石門利豐中心全幢，可見市場對物流中心需求殷切。此外，同區旗艦住宅項目「柏傲莊」亦已相繼落成，區內中產人口急增亦帶動迷你倉需求，項目受惠於硬件先天優良條件，適合轉型作迷你倉業務，從而進一步提升租金收入。再者，綜觀同區相同類型物業，亦有國際知名數據中心營運商斥資承租全幢工廈物業，改裝為高科技數據中心，租期逾15年，為業主帶來長線可觀租金收入。本物業除目前作為傳統工廈倉庫作收租用途外，亦具備優厚改裝升值潛力，為長線投資用途首選。