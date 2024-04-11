大圍溱岸8號、將軍澳維景灣畔業主 各賺近5球走｜二手市況

溱岸8號套三房1212萬沽
二手交投回暖，不少早前入市單位業主止賺沽貨。利嘉閣地產馬鞍山區營業董事歐偉基表示，新近促成大圍溱岸8號1座中層D室二手成交，單位實用面積720方呎，屬套三房間隔，外望開揚景。新買家為區內換樓客，睇樓上址後認為單位間隔實用，環境清幽，且鄰近港鐵大圍站及大型商場圍方，交通或購物都十分方便，即與業主洽商議價。單位原叫價1,215萬元，最終以1,212萬元成交，折合實用面積呎價16,833元。據悉，原業主於2012年以約714.6萬元一手購入單位，持貨至今12年，帳面獲利逾497萬元，期內物業升值約70%。他補充，大圍區本月暫錄20宗二手買賣，溱岸8號月內暫錄3宗，目前約有60個放盤，最低入場費由930萬元起。
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將軍澳維景灣畔兩房768萬易主
另外，利嘉閣地產將軍澳新都城分行首席聯席董事鄧達榮稱，該行新近促成將軍澳維景灣畔5座高層C室易手，單位實用面積511方呎，屬兩房間隔，外望開揚山景，最新以768萬元沽出，實用平均呎價15,029元。據了解，原業主在2001年以約280.8萬元買入單位，持貨23年轉售，帳面大賺逾487萬元或升值1.7倍。他補充，屋苑現有約250個放盤，最低入場費約由610萬元起。
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