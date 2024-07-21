大圍居屋美松苑一伙三房戶放盤達兩年終沽出，原業主賺獲理想價離場。世紀21奇豐物業沙田區營業董事莊振耀表示，新近錄得大圍美松苑康松閣(E座)低層04室易手，單位實用面積645方呎，屬三房兩廳間隔；單位放盤長達兩年，最初叫價480萬元，近日終以450萬元(居二市場價)沽出，累積減價30萬元或減幅6.3%，平均實用面積呎價6,977元。據了解，原業主於2000年10月以142萬元(未補地價)購入上址，持貨24年至今沽售，帳面獲利308萬元，單位期內大幅升值近2.2倍。
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大圍美松苑三房放盤兩年 居二價450萬易主 24年升逾兩倍｜二手居屋成交
大圍居屋美松苑一伙三房戶放盤達兩年終沽出，原業主賺獲理想價離場。世紀21奇豐物業沙田區營業董事莊振耀表示，新近錄得大圍美松苑康松閣(E座)低層04室易手，單位實用面積645方呎，屬三房兩廳間隔；單位放盤長達兩年，最初叫價480萬元，近日終以450萬元(居二市場價)沽出，累積減價30萬元或減幅6.3%，平均實用面積呎價6,977元。據了解，原業主於2000年10月以142萬元(未補地價)購入上址，持貨24年至今沽售，帳面獲利308萬元，單位期內大幅升值近2.2倍。