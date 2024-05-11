大圍薈蕎再現蝕賣「慘案」 一房6年貶值275萬｜二手蝕讓

二手業主劈價蝕賣情況持續，中原地產沙田市中心分行區域營業董事黎宗文表示，大圍區本月暫錄約10宗買賣；當中大圍薈蕎剛錄本月首宗成交，惟屬損手個案，一房業主持貨約6年，帳面蝕275萬元或約36.4%離場。 黎宗文指，薈蕎1翼高層D1室，實用面積約399方呎，一房連儲物房間隔。原開價約630萬元，最終劈價150萬元或約23.8%，至480萬元易手，呎價約12,030元。 原業主 2018 年斥 755 萬入市 據了解，新買家為上車客，見單位價錢合理，間隔合用，即把握機會入市單位自住。原業主於2018年以755萬元購入單位，持貨約6年，現轉手帳面虧損約275萬元，物業期內貶值約36.4%。

上月連錄巨額蝕讓成交 薈蕎上月連錄巨額蝕讓買賣，其中2翼高層B3室，實用面積約389方呎，一房間隔，以480萬元沽出，呎價約12,339元。 原業主於2018年以780.4萬元一手購入單位，持貨約6年，現轉手帳面損失300萬元，4物業期內跌價約38.5%。 另外，屋苑2翼低層B09室，一房連士多房間隔，實用面積約401方呎，以450萬元易手，呎價約11,222元。據悉，原業主於2018年以800.6萬元一手購入單位，持貨約6年，帳面損失約350.6萬元，物業蝕幅達43.8%，料為屋苑歷來最大蝕幅個案。