二手樓業主叫價態度回軟，願意減價放售，亦有個別業主劈價蝕賣。入伙6年多的大圍薈蕎，世紀21奇豐物業沙田豪宅分行區域經理李仕明表示，該行新近錄薈蕎1座低層A07室成交，單位實用面積389方呎，屬一房一廳間隔，座向西南望山景。單位放盤已一年，最初叫價700萬元，近日終以460萬元沽出，累積劈減240萬元，減幅34.3%，平均實用面積呎價11,825元。據了解，原業主於2018年2月以713萬元購入上址，持貨6年多至今沽售，帳面大幅虧蝕253萬元，單位期內跌幅35%。
即睇大圍薈蕎放盤(House730)
大圍薈蕎再錄一房慘輸成交 樓價6年暴跌35% 硬蝕逾兩球｜二手蝕讓
二手樓業主叫價態度回軟，願意減價放售，亦有個別業主劈價蝕賣。入伙6年多的大圍薈蕎，世紀21奇豐物業沙田豪宅分行區域經理李仕明表示，該行新近錄薈蕎1座低層A07室成交，單位實用面積389方呎，屬一房一廳間隔，座向西南望山景。單位放盤已一年，最初叫價700萬元，近日終以460萬元沽出，累積劈減240萬元，減幅34.3%，平均實用面積呎價11,825元。據了解，原業主於2018年2月以713萬元購入上址，持貨6年多至今沽售，帳面大幅虧蝕253萬元，單位期內跌幅35%。