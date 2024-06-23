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2024-06-23 11:50:00

大圍薈蕎再錄一房慘輸成交 樓價6年暴跌35% 硬蝕逾兩球｜二手蝕讓

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大圍薈蕎最新錄一房慘蝕成交個案，樓價6年暴跌35%，原業主實際損手料200多萬元。

大圍薈蕎最新錄一房慘蝕成交個案，樓價6年暴跌35%，原業主實際損手料200多萬元。

二手樓業主叫價態度回軟，願意減價放售，亦有個別業主劈價蝕賣。入伙6年多的大圍薈蕎，世紀21奇豐物業沙田豪宅分行區域經理李仕明表示，該行新近錄薈蕎1座低層A07室成交，單位實用面積389方呎，屬一房一廳間隔，座向西南望山景。單位放盤已一年，最初叫價700萬元，近日終以460萬元沽出，累積劈減240萬元，減幅34.3%，平均實用面積呎價11,825元。據了解，原業主於20182月以713萬元購入上址，持貨6年多至今沽售，帳面大幅虧蝕253萬元，單位期內跌幅35%
即睇大圍薈蕎放盤(House730)

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