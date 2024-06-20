大圍金禧花園靚裝兩房 移民業主vs收租客 講價10粒鐘 雙贏收場(有相)｜二手樓成交

大圍上車盤金禧花園一伙兩房移民盤，日前獲長線投資者睇中並議價洽購，買賣雙方經過10小時討價還價，最終結果win-win完美收場。中原地產大圍盛薈第一分行副區域營業經理黃一鋒表示，沙田及大圍區本月暫錄約50宗二手成交，其中金禧花園佔3宗，屋苑新近錄得1座中層F室易手，單位建築面積434方呎，實用面積328方呎，採兩房設計，景觀主要為樓景和泳池景。單位業主已移民，原先叫價約550萬元，其後降價至520萬元放盤。

他指出，新買家為區內投資者，見樓價已大幅回落，近日積極睇樓，打算趁低吸納，買入單位作收租用途。由於金禧花園交通方便，加上上址單位附帶企理靚裝修，於睇樓時已決定入市；而買賣雙方經過約10小時洽商議價後，最終以495萬元成交，實用平均呎價15,091元。