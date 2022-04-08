大坑洞石主題家居　靜謐愜意的極簡復古風

家居是一向是釋放壓力的地方，一個舒適安心的所在。尤其疫情下，一個靜謐愜意的生活空間更是保持心境健康的重要元素。有見及此，本地室內設計工作室Homeric Design以洞石為主題，為一對年輕夫婦的980呎大坑新居打造出一個沉穩寧靜的質樸空間。

本地室內設計工作室Homeric Design以充滿復古氣息的洞石為主題，配合時尚細節，把大坑一套980呎單位改造成現代內斂的質感空間。

洞石（Travertine），又名石灰華，屬於大理石的一種，其特色在於天然紋理清晰，又以暖色居多，洋溢溫馨質感之餘，更帶有一抺復古懷舊的韻味。

是次設計項目的洞石主題源自於女戶主一次旅行，在酒店中看到一張以洞石製作的特色吧台，對她留下深刻印象，因此希望把這種材質引進家中。Homeric Design設計師Ray Hung解釋，洞石是一種從礦泉中沉積出來的石灰石，自1970年代出現以來成為當代室內設計其中一個最受歡迎的飾材之一。

洞石的主題貫穿項目的主活動空間，由餐桌、茶几、吧台及櫥櫃表面均採用乳白色及米黃色洞石製作，洋溢溫暖的懷舊氣息，再配合柔和的圓孤曲線及深木材質，交織出溫暖平靜的樸實質感。設計團隊亦對空間佈局作出了不少調整，包括把原有的三房間隔改為兩房，令空間感大增。