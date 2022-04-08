熱門搜尋:
特首選舉 疫情 快速測試 恒指 烏克蘭局勢 全民檢測 樓價 MIRROR
返回
地產
2022-04-08 17:00:00

大坑洞石主題家居　靜謐愜意的極簡復古風

分享：
大坑洞石主題家居　靜謐愜意的極簡復古風

本地室內設計工作室Homeric Design充滿復古氣息的洞石為主題，配合時尚細節，把大坑一套980呎單位改造成現代內斂的質感空間。

家居是一向是釋放壓力的地方，一個舒適安心的所在。尤其疫情下，一個靜謐愜意的生活空間更是保持心境健康的重要元素。有見及此，本地室內設計工作室Homeric Design以洞石為主題，為一對年輕夫婦的980呎大坑新居打造出一個沉穩寧靜的質樸空間。

大坑極簡復古的現代住宅

洞石Travertine），名石灰華，屬於大理石的一種，其特色在於天然紋理清晰，又以暖色居多，洋溢溫馨質感之餘，更帶有一抺復古懷舊的韻味。

是次設計項目的洞石主題源自於女戶主一次旅行，在酒店中看到一張以洞石製作的特色吧台，對她留下深刻印象，因此希望把這種材質引進家中。Homeric Design設計師Ray Hung解釋，洞石是一種從礦泉中沉積出來的石灰石，自1970年代出現以來成為當代室內設計其中一個最受歡迎的飾材之一。

洞石的主題貫穿項目的主活動空間，由餐桌、茶几、吧台及櫥櫃表面均採用乳白色及米黃色洞石製作，洋溢溫懷舊氣息，再配合柔和的圓孤曲線及深木材質，交織出溫暖平靜的樸實質感。設計團隊亦對空間佈局作出了不少調整，包括把原有的三房間隔改為兩房，令空間大增。

點擊看復古懷舊家居設計大圖：

大坑極簡復古的現代住宅01 大坑極簡復古的現代住宅02 大坑極簡復古的現代住宅03 大坑極簡復古的現代住宅04 大坑極簡復古的現代住宅05 大坑極簡復古的現代住宅06

在洞石概念的基礎上，設計師加入適量的深、亞麻布及棉布等天然物料以平衡洞石的厚重質感。在開放式廚房，設計師選用黑色金屬吧椅和室內窗框，為煮食空間注入型格氛圍，平衡洞石的復古氣息。而主浴室則採用大理石，提升空間連貫性，更顯柔和舒適。

題目由編輯所擬，原題為：以洞石為設計啟發，建構大坑一處極簡復古的現代住宅

作者：美好家居Home Journal

 

亞洲設計界權威《美好家居》秉持著過去40 年來的專業經驗，一直把「家」視為生活中的核心價值，致力為世界各地的居家空間帶來國際性視野與人文關懷。 

我們以中、英文雙語的精萃文字、極富美感的編排，為屋主、創意家們提供設計靈感，更將每個空間背後的規劃理念與精神做出最完美的詮釋與呈現。 

《美好家居》從獨特的視角切入，涉及家居裝潢、室內設計、藝術、文化和旅遊等領域，再轉化成美化生活環境的元素，並期許成為專業人士、頂尖設計師和品味家分享美好經驗的專屬媒介與平台。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受