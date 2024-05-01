大坑龍華花園、北角賽西湖大廈套三房連車位 各以4萬及4.5萬租出｜二手樓租賃

龍華花園企裝套三房 回報3.7厘
二手租賃市況保持活躍，大額租務成交持續。利嘉閣地產東半山區跑馬地希慎道分行A組分區董事梁國樑稱，新近促成大坑半山龍華花園1座低層A室連車位二手租賃成交，單位實用面積962方呎，採三房連套房間隔，外望開揚景觀。新租客為區內客人，鍾情上述單位間隔實用，裝潢企理，加上居住環境清幽，睇樓後即與業主議價洽租。業主原以42,000元放租，經誠意洽談後，最終以40,000元成交，折合實用面積呎租約42元。據悉，業主於2012年以約1,288萬元購入單位，現時成功租出，租金回報約有3.7厘。
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賽西湖大廈77年買入價不足40萬
另外，利嘉閣地產北角及北半山分區董事梁啟豪稱，最新促成北角半山賽西湖大廈7座低層B室連車位租務，單位實用面積1,124方呎，採套三房連工人套房間隔，外望開揚景觀。新租客亦為區內客人，鍾情單位間隔合用，屋苑會所設施齊備，備有游泳池及網球場等，加上可以由屋苑步行至鄰近的國際學校，睇樓後即議價洽租，最終以45,000元承租，折合實用呎租40元。據悉，業主早於1977年僅以約39.8萬元購入單位，現可享租金回報非常豐厚。
即睇北角賽西湖大廈租盤(HOUSE730)