大型上車屋苑冧價！元朗兩房跌穿4球受惠新印花稅 屯門三房500萬蝕沽｜二手市況

關稅戰影響樓市交投氣氛，買家趁機壓價購入心水單位，近日新界西大型上車屋苑造價略為受壓。其中元朗尚悅兩房造價跌穿「4球」關口，吸引外區上車客承接，並受惠最新100元印花稅措施。
尚悅兩房造價重回11年前
市場消息指，元朗尚悅13座極低層G室，實用面積約426方呎，兩房間隔。最初叫價405萬元，後來減價7萬元，至398萬元獲外區上車客承接，呎價約9,342元。據悉，原業主於2014年以約400.2萬元購入單位，持貨約11年，是次轉手帳面損失約2.2萬元或約0.5%。
翻查資料，同座低層G室，實用面積同約426方呎，去年11月以426萬元售出，可見最新成交價低約6.6%。尚悅位於元朗東南十八鄉路11號，2013年入伙，共有12座，提供2,580伙。
大興花園三房5年蒸發近24%
另外，市場最新錄得屯門大興花園2期3座中層E室成交，實用面積約587方呎，三房間隔，議價後以500萬元沽出，屬同類單位近年新低價，呎價約8,518元。據悉，原業主於2020年以655萬元購入單位，持貨約5年，是次轉售帳面虧損約155萬元，單位期內貶值約23.7%。
翻查資料，與上址高數層的E室，實用面積同約587方呎，去年2月以515萬元售出，可見最新成交價再跌2.9%。大興花園位於屯門北震寰路11號，1989年入伙，共有2期，涉及15座，提供3,647伙。