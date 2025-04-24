大型上車屋苑冧價！元朗兩房跌穿4球受惠新印花稅 屯門三房500萬蝕沽｜二手市況

關稅戰影響樓市交投氣氛，買家趁機壓價購入心水單位，近日新界西大型上車屋苑造價略為受壓。其中元朗尚悅兩房造價跌穿「4球」關口，吸引外區上車客承接，並受惠最新100元印花稅措施。 尚悅兩房造價重回 11 年前 市場消息指，元朗尚悅13座極低層G室，實用面積約426方呎，兩房間隔。最初叫價405萬元，後來減價7萬元，至398萬元獲外區上車客承接，呎價約9,342元。據悉，原業主於2014年以約400.2萬元購入單位，持貨約11年，是次轉手帳面損失約2.2萬元或約0.5%。

大興花園三房 5 年蒸發近 24% 另外，市場最新錄得屯門大興花園2期3座中層E室成交，實用面積約587方呎，三房間隔，議價後以500萬元沽出，屬同類單位近年新低價，呎價約8,518元。據悉，原業主於2020年以655萬元購入單位，持貨約5年，是次轉售帳面虧損約155萬元，單位期內貶值約23.7%。