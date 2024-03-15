大型銀行縮減按揭現金回贈 中原按揭王美鳳：調整不涉及按息 對樓市實質影響不大

對於巿場指大型銀行縮減按揭現金回贈，中原按揭董事總經理王美鳳指出，雖然1個月拆息已由去年12月平均5.49厘回落至現時大約4.5厘水平(3月15日之1個月拆息：4.51厘)，但以現時市場按息主要為4.125厘計，拆息水平仍高於按揭息率，而拆息反映銀行資金成本水平，反映現時銀行資金成本仍高，加上「拆息高於按息」這情況已由去年5月起持續迄今超過10個月，持續資金成本受壓情況在過往罕見，相信銀行主要在節省資金成本的考慮上，決定大幅削減按揭回贈金額。

王美鳳解釋，去年起資金成本上揚令銀行持續受壓的情況下，相關銀行由2月氛起逐步削減按揭現金回贈，銀行決定減回贈而未有上調按息，某程度上可避免對市場帶來較大影響，因供樓負擔及入息要求不受影響；3月份樓市在鬆綁後回復旺勢，相關銀行選擇在此刻進一步削減回贈降低成本負擔，基於樓市已回穩，加上減回贈不涉及按息調整，對樓市實質影響力不大。由於大型銀行調整具指標性，相信亦將有其他銀行跟隨削減按揭現金回贈減低資金成本壓力。

銀行對按保客戶保留相對較高回贈率 王美鳳解指，就有關削回贈調整，銀行對於按保客戶保留較高一點回贈率，反映銀行在樓按取態上更看重按保客戶，基於按保基本條件須為自住物業，且涉及保險費支出，故按保客戶多屬較長線用家為主，對銀行管理按揭收益及信貸風險更有利。 轉按回贈削至零 王美鳳表示，有關銀行對於轉按客戶的現金回贈削減至0%，即轉按不設現金回贈，相信是基於去年9月份銀行上調新造按息及縮減回贈令轉按市場已明顯萎縮，最新住宅按揭統計顯示新批轉按量已跌破千宗水平，1月份新批轉按僅898宗，連跌5個月至12年新低；故此銀行選擇在轉按市場進一步節省成本，屬於業務策略調整。

削回贈不涉按息調整 對樓市影響不大 王美鳳稱，政府已將印花稅全撤辣及放寬按揭讓樓市鬆綁復常，即時令不同置業需求的買家受惠並重拾信心，樓市流轉量已正在快速上升至復常狀態，而在是次銀行按揭調整當中，雖然回贈減幅頗大，但不涉及按息調整，遂不影響供樓負擔及入息水平要求，相信對樓市實質影響不大。年內息率將掉頭回落，下半年銀行將可逐步減輕資金成本壓力，隨着樓市轉為向好，相信銀行在樓按取態方面維持正面。近日在鬆綁樓市的效應下，樓市轉角交投彈升令按揭貸款需求從低位大幅增加，相信為置業人士提供貸款的銀行能繼續正面支持市場需求。