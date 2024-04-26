大型銀行轉按回贈清零 3月轉按登記錄726宗大減逾四成 創紀錄新低｜樓市數據

中原按揭董事總經理王美鳳指出，根據中原研究部數據顯示，2024年3月份銀行轉按登記錄726宗，數字創2017年來有紀錄以來新低，按月大減40.9%，原因是去年9月起銀行上調按揭息率並縮減回贈優惠，轉按之誘因大為削減，促使轉按申請量自去年第4季起明顯減少，根據金管局數字，2月份新批轉按宗數已連跌5個月至15年新低；因此今年首季之轉按登記量已連續兩個月下跌，3月份更跌至不足千宗水平。

王美鳳續指，2月底政府撤辣並提高按揭成數上限，推動3月份轉按申請量稍為回升，但近期銀行進一步削減按揭回贈，大型銀行已將轉按回贈削至0元，轉按市道將進一步萎縮，轉按登記量將於第二季進一步下跌。