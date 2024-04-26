大型銀行轉按回贈清零 3月轉按登記錄726宗大減逾四成 創紀錄新低｜樓市數據

中原按揭董事總經理王美鳳指出，根據中原研究部數據顯示，2024年3月份銀行轉按登記錄726宗，數字創2017年來有紀錄以來新低，按月大減40.9%，原因是去年9月起銀行上調按揭息率並縮減回贈優惠，轉按之誘因大為削減，促使轉按申請量自去年第4季起明顯減少，根據金管局數字，2月份新批轉按宗數已連跌5個月至15年新低；因此今年首季之轉按登記量已連續兩個月下跌，3月份更跌至不足千宗水平。
王美鳳續指，2月底政府撤辣並提高按揭成數上限，推動3月份轉按申請量稍為回升，但近期銀行進一步削減按揭回贈，大型銀行已將轉按回贈削至0元，轉按市道將進一步萎縮，轉按登記量將於第二季進一步下跌。
3月中銀香港轉按單月7連冠
數據顯示，3月份中銀香港轉按巿佔率按月增加0.7個百分點至34.8%(253宗)，連續7個月蟬聯轉按巿佔冠軍。滙豐銀行排名升一級至第二，有136宗登記，巿佔率按月升6.1個百分點至18.7%，按月增幅最多。工銀亞洲共錄103宗轉按登記，市佔按月減12.4個百分點至14.2%，排名跌一級至第三。恒生銀行有57宗登記，市佔按月增加2個百分點至7.9%，排名升一級至第四。總計首四位銀行轉按巿佔率3月份減4.7個百分點至75.6%。
2024年3月份轉按登記巿佔率第5至第10位依次排序為：東亞銀行(市佔率6.9%，無變化，排名跌一級排第五)、花旗銀行(市佔率3.3%，按月增加2.2個百分點，排名升三級至第六)、交通銀行(市佔率2.2%，按月跌0.4個百分點，排名跌一級至第七)、永隆銀行(市佔率1.8%，按月增加1.1個百分點，排名升四級至第八，重返十大)、大新銀行及中信銀行(市佔率1.2%，分別減少0.3個百分點及增加0.5個百分點，並排第九)。
首季累錄3578宗轉按登記
2024年首季累計錄得3,578宗轉按登記，較去年同期3,496宗微升2.3%，中銀香港首季轉按市佔35.9%，登記量1,283宗，按年增加127.1%，升兩級排第一；工銀亞洲轉按巿佔率20.3%，攀升三級排第二，登記量按年升110.1%。滙豐銀行緊隨其後，跌兩級排第三，轉按市佔率14.4%，登記量按年減少24.2%。東亞銀行則以9%市佔率跌兩級排第四，登記量按年減少43.4%。恒生銀行排名跌一級排第五，轉按登記量258宗，按年減少35.8%，市佔率7.2%。變化最大的有，創興銀行首季有31宗轉按登記，按年大增3.43倍，巿佔率大升12級進佔第9位。