大埔上然 推多重置業優惠

萬科控股(香港)大埔新盤「上然」推售以來銷情理想，入場價約400萬元內，價格親民，吸引首置及年輕買家。第一期(6至7座)幾乎沽清，僅剩700至800呎大單位及特色單位；第二期本月已售約20伙，佔第二期貨量約20%。項目現推Early Summer折扣，買家於6月30日或之前購入單位，可獲額外3%折扣，同時延續「1家1」付款計劃，即是3房買家若同時加購指定開放式單位，可獲140萬元額外折扣。第二期主力單位為7座B2，兩房連廚設計，面向泳池及城景，景觀開揚，避開精舍，較受買家青睞。

整個發展項目的會所及戶外休憩空間面積合共逾10萬平方呎，鄰近港鐵大埔墟站，約3分鐘車程可達，一綫東鐵貫通南北，南至港九核心商業區，大約半小時直達金鐘；北抵深圳福田口岸、羅湖口岸。另外，住戶可乘坐20S小巴前往東鐵綫大埔站。項目亦鄰近新達廣場購物商場及大埔超級城等區內商場。

大埔新達廣場分行首席聯席董事Andy Chiu

與Andy談區內市況 美國減息帶動香港H按(銀行同業拆息)跌穿1厘水平，供樓負擔大減，刺激查詢量及區內二手成交量上升。近期查詢量回升約50%，每周約6至7名客戶查詢區內一、二手樓盤，主力為年輕用家及內地學生家庭，部分為父母陪同購置。在租務與投資回報方面，參考區內半新盤租金，每呎約40元，屬合理回報。