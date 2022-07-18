大埔新盤｜林海山城提供262伙 短期上載樓書 會所佔地逾3.4萬方呎

新盤聚焦新界區，由希慎興業(014)及香港興業(480)合作發展的大埔林海山城擬短期內出擊，今日率先向傳媒開放住客會所「CLUB LUCCA」，面積逾3.4萬方呎。

希慎興業寫字樓業務及住宅業務總監葉慕貞表示，項目早前已獲批預售樓花同意書，將於短期內上載樓書，隨後會開放現樓示範單位予公眾參觀，隨後推售。她稱，第二季本港一手樓市交投暢旺，豪宅市場仍不乏高價承接，如最近有洋房以近8.7億元售出，呎價達10.8萬元，創今年新高；而項目目標客群是具有實力的買家，已接獲不少查詢，相信加息因素帶來的影響不大。

香港興業國際業務拓展及市務總經理林紅指出，屆時會因應買家需要而提供按揭計劃。林海山城共提供262伙，以低密度設計，14座住宅大樓樓高5層，標準樓層每層4伙，每戶自設私人升降機大堂；頂層特色單位大部分為一層2伙設計。標準單位共160伙，實用面積介乎1,078至2,526方呎，涵蓋三房至四房間隔；另提供66伙連花園或頂層特色單位，實用面積由1,010至3,760方呎，涵蓋兩房至四房間隔。

此外，項目提供34座洋房，實用面積由3,245至5,341方呎，間隔包括四房雙套、四房四套及五房雙套設計。另特設兩座尊貴大屋，分別為「林海徑1號」及「山城徑 1 號」。其中「林海徑1號」實用面積8,030方呎，間隔為五房五套，屬項目面積最大的單位；而「山城徑 1 號」以稀有的子母屋設計，屬四房四套間隔，實用面積6,268方呎。

CLUB LUCCA 設約 30 項設施

林海山城住客會所「CLUB LUCCA」今日率先開放予傳媒參觀，面積逾3.4萬方呎，葉慕貞說，整個會所以Earth、Mountain、Ocean及Wood四大主題區劃分。當中Earth Zone採用董事屋概念設計，提供豪華宴會廳Grand Lucca，配備專業級廚房，引入minotticucine廚櫃及Gaggenau、Sub-zero等頂級電器。同時亦設酒窖、品酒廳、雪茄房、桌球室及私人健身室與水療間。

至於Mountain Zone適合動靜皆宜的不同年齡層住戶，設施包括悠閒雅座、閱覽室及遊戲室。Ocean Zone顧名思義是一個具備池園元素的獨特地帶，住客日後可於露天廣場、中央花園及水映池漫步；同時亦設由知名遊戲設計單位Rakoon Design設計的兒童遊樂園。Wood Zone由健身室及泳池等運動設備組成，當中包括雙泳池設計，42米長室外大型園林游泳池及25米長室內游泳池，同時亦設有室外嬉水池、按摩池及不同特色之水療設施。