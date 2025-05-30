大埔林海山城 開價佔優 比區內豪宅平15%

香港興業(0480)及希慎興業(0014)合作發展的大埔林海山城，位於大埔豪宅地段之低密度海景府邸。項目目前已售出逾一半單位，剩餘約120伙，主力為分層單位、特色單位及洋房。單位面積最小超過1,010平方呎，入場價約1,200萬元起，平均每呎約12,000元，較區內如富豪‧山峯(每呎約14,000至15,000元)便宜約10至15%，定價親民。全部單位以招標形式出售，2025年已成交約20多伙。

樓盤特色以低密度設計，僅4至5層樓，無開放式或一房單位。單位用料高檔，品質優於區內同類項目，私隱度高，適合追求生活質量的買家。洋房配備電梯及海景，呎價約10,000元，屬新界區罕有。當中，12座地下連花園單位，擁有數百呎私人花園及數千呎公家花園，部分單位享有海景，前面為高爾夫球場，景觀無遮擋。