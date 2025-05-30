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地產
2025-05-30 04:31:05
日報

大埔林海山城 開價佔優 比區內豪宅平15%

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林海山城
林海山城 林海山城

香港興業(0480)及希慎興業(0014)合作發展的大埔林海山城，位於大埔豪宅地段之低密度海景府邸。項目目前已售出逾一半單位，剩餘約120伙，主力為分層單位、特色單位及洋房。單位面積最小超過1,010平方呎，入場價約1,200萬元起，平均每呎約12,000元，較區內如富豪‧山峯(每呎約14,000至15,000元)便宜約10至15%，定價親民。全部單位以招標形式出售，2025年已成交約20多伙。  

樓盤特色以低密度設計，僅4至5層樓，無開放式或一房單位。單位用料高檔，品質優於區內同類項目，私隱度高，適合追求生活質量的買家。洋房配備電梯及海景，呎價約10,000元，屬新界區罕有。當中，12座地下連花園單位，擁有數百呎私人花園及數千呎公家花園，部分單位享有海景，前面為高爾夫球場，景觀無遮擋。

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大埔高級區域董事Wilson Lee

與Wilson談區內市況

美國減息帶動香港樓市回暖，物業投資回報(約3%)高於定期存款(約2%)，吸引資金回流物業市場，預計下半年銷售將受惠於低息環境及市場信心回升。參考區內其他豪宅市場均以自住用家為主(區內或區外換樓客)，投資客比例低，僅小量為收租用途。

林海山城基本資料
地址：大埔露輝路36號
分層住宅座數：14座
樓層總數：5層
戶型：2至4房
實用面積：1,010至3,760平方呎
洋房座數：36座
戶型：4至5房
實用面積：3,245至8,030平方呎
校網：(小學)84，(中學)大埔區

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